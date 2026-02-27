Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giá cà phê và hồ tiêu nội địa tăng giảm trái chiều trong ngày 27-2

(GLO)- Tiếp đà tăng, giá cà phê nội địa hôm nay (27-2) nhích thêm 1.000 đồng/kg, đưa mức thu mua lên 96.300-97.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, hồ tiêu lại giảm mạnh 1.000-2.000 đồng/kg, tụt khỏi mốc 150.000 đồng.

gia-ca-phe-va-ho-tieu-noi-dia-tang-giam-trai-chieu-trong-ngay-27-2.jpg
Giá cà phê hôm nay tăng thêm 1.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Cụ thể, sau khi tăng, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức thu mua 97.000 đồng/kg, Lâm Đồng đạt 96.300 đồng/kg.

Chỉ trong 2 phiên, giá cà phê nội địa đã tăng hơn 3.000 đồng/kg, lấy lại phần lớn mức giảm trước đó.

Diễn biến này phản ánh rõ sự phụ thuộc của thị trường trong nước vào biến động của sàn London - nơi định hình giá Robusta toàn cầu.

Trái lại, giá hồ tiêu trong nước hôm nay lùi về quanh mức 149.000-150.000 đồng/kg.

Dù giảm 2 ngày liên tiếp, mức giá hồ tiêu hiện tại vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với nhiều năm trước. Ảnh: M.T
Dù giảm 2 ngày liên tiếp, mức giá hồ tiêu hiện tại vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với nhiều năm trước. Ảnh: M.T

Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức quanh 149.000 đồng/kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu giảm 1.500 đồng/kg, còn 148.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, cùng xuống mức 148.000 đồng/kg.

Dù giảm 2 ngày liên tiếp, mức giá hồ tiêu hiện tại vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với nhiều năm trước. Nhiều chuyên gia phân tích, đây có thể chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong bối cảnh thị trường đang vào cao điểm thu hoạch.

