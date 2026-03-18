Giá hồ tiêu giảm đến 3.500 đồng/kg trong ngày 18-3

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Hôm nay (18-3), hồ tiêu trong nước giảm mạnh 1.500-3.500 đồng/kg, đưa mặt bằng giá xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10-2025.

Hiện giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đang dao động trong khoảng 140.500-143.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương giảm mạnh nhất khi giá thu mua giảm tới 3.500 đồng/kg, xuống còn 141.000 đồng/kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá hạt tiêu giảm 2.500 đồng/kg, được thu mua lần lượt ở mức 141.000 đồng/kg và 140.500 đồng/kg.

Hôm nay, hồ tiêu trong nước giảm mạnh 1.500-3.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Hồ tiêu tại Gia Lai hôm nay cũng cùng giá thu mua tại Đồng Nai, sau khi giảm 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk giảm 1.500 đồng/kg, song vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 143.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu xuất khẩu không biến động. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia hiện ở mức 7.014 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt khoảng 9.287 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được chào bán khoảng 6.100 USD/tấn, trong khi Malaysia duy trì mức cao hơn, khoảng 9.100 USD/tấn. Giá tiêu trắng của Malaysia đạt 12.100 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu xuất khẩu không biến động. Ảnh: M.T

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 6.300-6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l; tiêu trắng đứng ở mức 9.050 USD/tấn.

Theo các chuyên gia, căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran, có thể ảnh hưởng đến thương mại hồ tiêu toàn cầu.

UAE hiện là thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn thứ hai từ Việt Nam và Brazil. Do đó, bất ổn trong khu vực này có thể khiến hoạt động thương mại qua Trung Đông suy giảm.

Ngoài ra, việc gián đoạn các tuyến vận tải biển qua eo biển Hormuz có thể khiến chi phí vận chuyển tăng và kéo dài thời gian giao hàng tới các thị trường như châu Âu.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng giá hồ tiêu trong ngắn hạn vẫn có thể chịu áp lực, dù triển vọng dài hạn vẫn tích cực, khi nguồn cung toàn cầu được dự báo thấp hơn nhu cầu khoảng 40.000-70.000 tấn.

