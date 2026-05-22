Bàn giao Trung tâm Giống thủy sản về UBND xã Bàu Cạn quản lý

Theo đó, Trung tâm Giống nông nghiệp Gia Lai bàn giao nguyên trạng cơ sở nhà, đất và các tài sản gắn liền với đất tại Trung tâm Giống thủy sản Gia Lai cũ và các hồ sơ liên quan sang UBND xã Bàu Cạn quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Hạch toán giảm tài sản theo quy định của Nhà nước.

Trụ sở Trung tâm Giống thủy sản Gia Lai cũ. Ảnh: N.D

UBND xã Bàu Cạn thực hiện tiếp nhận cơ sở nhà, đất, tài sản gắn liền trên đất tại Trung tâm Giống thủy sản Gia Lai cũ và các hồ sơ liên quan để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật; thực hiện hạch toán tăng tài sản theo quy định của Nhà nước và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Được biết, Trung tâm Giống thủy sản Gia Lai cũ được đầu tư xây dựng từ năm 2009. Đến năm 2012, Trung tâm đi vào hoạt động với hơn 20 ao, hồ nuôi dưỡng các loại cá bố, mẹ và cho sinh sản các loại cá nước ngọt như trắm, chép, diêu hồng, mè, rô phi, lăng nha.

Từ quý IV/2020, Trung tâm được giao tự chủ hoàn toàn. Từ năm 2021 đến nay, nguồn thu không đủ chi nên hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Sau sáp nhập, Trung tâm Giống nông nghiệp Gia Lai hiện có Trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản với trang thiết bị hiện đại cùng nguồn nhân lực đảm bảo sản xuất, cung cấp các loại giống thủy sản.