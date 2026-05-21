Gần 11,9 tỷ đồng đầu tư mô hình nuôi cá kết hợp du lịch sinh thái tại hồ Đồng Mít

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2032/QĐ-UBND triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Mô hình liên kết đầu tư nuôi cá lồng bè kết hợp phát triển du lịch sinh thái hồ Đồng Mít tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030”, với tổng kinh phí dự kiến gần 11,9 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng mô hình thí điểm trên diện tích mặt nước 30.000 m² tại hồ Đồng Mít, xã An Vinh. Mục tiêu đến năm 2030 hình thành mô hình nuôi cá lồng bè gắn với phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững, vừa khai thác hiệu quả mặt nước hồ chứa, vừa tạo sản phẩm du lịch đặc trưng địa phương.

Mô hình thí điểm được xây dựng trên diện tích mặt nước 30.000 m² của hồ. Ảnh: Phan Tuấn

Cụ thể, dự án hướng tới quy mô 30 lồng nuôi HDPE, sản lượng khoảng 90 tấn cá thương phẩm/năm và đón khoảng 3.000 lượt khách tham quan mỗi năm. Các đối tượng nuôi chủ lực gồm cá diêu hồng, rô phi đơn tính, cá lăng nha cùng một số loài có giá trị kinh tế phù hợp điều kiện hồ chứa.

Không gian thực hiện đề án được chia thành 3 phân khu chức năng gồm khu vực nuôi cá lồng bè, khu trải nghiệm du lịch sinh thái và khu dịch vụ hỗ trợ. Trong đó, khu nuôi cá lồng bè có diện tích hơn 4.700 m²; khu trải nghiệm du lịch sinh thái khoảng 2.400 m² và khu dịch vụ hơn 1.000 m².

Mô hình nhằm tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và cơ quan quản lý; thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái tại địa phương. Ảnh: Phan Tuấn

Giai đoạn 2026-2027, tỉnh sẽ đầu tư 30 lồng nuôi HDPE thể tích 100 m³/lồng; xây dựng nhà bè trải nghiệm rộng 360 m², khu dịch vụ-ẩm thực khoảng 1.000 m², bến thuyền, bãi đỗ xe và hệ thống điện chiếu sáng phụ trợ. Đồng thời tổ chức các hoạt động tham quan lồng nuôi, cho cá ăn, câu cá giải trí, chèo thuyền kayak và thưởng thức ẩm thực tại chỗ.

Tổng kinh phí thực hiện đề án là 11,87 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước khoảng 1,8 tỷ đồng, chiếm hơn 15%; còn lại hơn 10 tỷ đồng huy động theo hình thức xã hội hóa từ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Theo UBND tỉnh, việc triển khai mô hình nhằm tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và cơ quan quản lý; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm thủy sản, phát triển du lịch sinh thái và xây dựng thương hiệu cá hồ Đồng Mít gắn với sản phẩm OCOP địa phương.