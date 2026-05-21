Gần 11,9 tỷ đồng đầu tư mô hình nuôi cá kết hợp du lịch sinh thái tại hồ Đồng Mít

NGỌC TÚ
(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2032/QĐ-UBND triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Mô hình liên kết đầu tư nuôi cá lồng bè kết hợp phát triển du lịch sinh thái hồ Đồng Mít tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030”, với tổng kinh phí dự kiến gần 11,9 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng mô hình thí điểm trên diện tích mặt nước 30.000 m² tại hồ Đồng Mít, xã An Vinh. Mục tiêu đến năm 2030 hình thành mô hình nuôi cá lồng bè gắn với phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững, vừa khai thác hiệu quả mặt nước hồ chứa, vừa tạo sản phẩm du lịch đặc trưng địa phương.

Mô hình thí điểm được xây dựng trên diện tích mặt nước 30.000 m² của hồ. Ảnh: Phan Tuấn

Cụ thể, dự án hướng tới quy mô 30 lồng nuôi HDPE, sản lượng khoảng 90 tấn cá thương phẩm/năm và đón khoảng 3.000 lượt khách tham quan mỗi năm. Các đối tượng nuôi chủ lực gồm cá diêu hồng, rô phi đơn tính, cá lăng nha cùng một số loài có giá trị kinh tế phù hợp điều kiện hồ chứa.

Không gian thực hiện đề án được chia thành 3 phân khu chức năng gồm khu vực nuôi cá lồng bè, khu trải nghiệm du lịch sinh thái và khu dịch vụ hỗ trợ. Trong đó, khu nuôi cá lồng bè có diện tích hơn 4.700 m²; khu trải nghiệm du lịch sinh thái khoảng 2.400 m² và khu dịch vụ hơn 1.000 m².

Mô hình nhằm tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và cơ quan quản lý; thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái tại địa phương. Ảnh: Phan Tuấn

Giai đoạn 2026-2027, tỉnh sẽ đầu tư 30 lồng nuôi HDPE thể tích 100 m³/lồng; xây dựng nhà bè trải nghiệm rộng 360 m², khu dịch vụ-ẩm thực khoảng 1.000 m², bến thuyền, bãi đỗ xe và hệ thống điện chiếu sáng phụ trợ. Đồng thời tổ chức các hoạt động tham quan lồng nuôi, cho cá ăn, câu cá giải trí, chèo thuyền kayak và thưởng thức ẩm thực tại chỗ.

Tổng kinh phí thực hiện đề án là 11,87 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước khoảng 1,8 tỷ đồng, chiếm hơn 15%; còn lại hơn 10 tỷ đồng huy động theo hình thức xã hội hóa từ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Theo UBND tỉnh, việc triển khai mô hình nhằm tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và cơ quan quản lý; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm thủy sản, phát triển du lịch sinh thái và xây dựng thương hiệu cá hồ Đồng Mít gắn với sản phẩm OCOP địa phương.

Sắc mới ở làng tái định cư hồ Đồng Mít

(GLO)- Trở lại làng tái định cư hồ chứa nước Đồng Mít (xã An Vinh, tỉnh Gia Lai) vào những ngày cuối tháng 4, dễ nhận thấy không chỉ là diện mạo hạ tầng khang trang mà còn là nhịp sống mới đã dần định hình.

BIDV Bình Định xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Ảnh: ĐVCC

BIDV Bình Định tự hào nửa thế kỷ tỏa sáng, vươn xa

Kinh tế

(GLO)- Ngày 19-5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tròn 50 năm thành lập (1976-2026). Đây là dấu mốc quan trọng của Chi nhánh, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển nhanh và bền vững.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

OCOP

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Nông nghiệp

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

Hướng tới an ninh năng lượng chủ động, bền vững

Net Zero

(GLO)- Nhu cầu điện tăng nhanh và áp lực chuyển dịch xanh đặt ra yêu cầu cấp thiết về lưu trữ năng lượng, trong đó, thủy điện tích năng được kỳ vọng là “pin điện” quy mô lớn, giúp ổn định hệ thống và mở hướng phát triển bền vững cho tỉnh.

Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Kinh tế

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

Nông nghiệp

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Lập phương án thu hồi, tận thu nguồn khí CO2

Net Zero

(GLO)- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai về việc thu hồi, tận thu khí CO2 phát hiện trong quá trình khoan nước tại địa phương.

Khuyến nông thúc đẩy sản xuất hiệu quả

Kinh tế

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

