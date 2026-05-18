Gia Lai: Kiểm tra về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực chăn nuôi thú y

(GLO)- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa thành lập Đoàn hậu kiểm về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Đoàn hậu kiểm của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai sẽ kiểm tra thực tế việc tuân thủ quy định của pháp luật về ATTP tại 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. Đoàn sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, ATTP khi cần thiết theo đúng quy chuẩn kỹ thuật; lập biên bản làm việc và biên bản vi phạm hành chính nếu có…

Kiểm tra một cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại khu vực Tây Gia Lai. Ảnh: N.D

Hoạt động kiểm tra thực hiện theo 2 đợt: đợt 1 trong tháng 5 và 6-2026 tại 10 cơ sở, đợt 2 trong tháng 9 và 10-2026 với 15 cơ sở còn lại.

Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong đảm bảo an toàn dịch bệnh và ATTP có nguồn gốc động vật. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở vi phạm, giảm nguy cơ mất ATTP, nâng cao sức khỏe cộng đồng, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi và niềm tin của người tiêu dùng.