Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cùng một số doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, hiện khó khăn chủ yếu mà các doanh nghiệp đang đối mặt như: tất cả các loại hàng hóa nhập khẩu vào Campuchia đều phải xin giấy phép nhập khẩu (CP) của GDCE, mất nhiều thời gian; Campuchia chưa có các điều khoản ưu đãi thương mại đối với hoạt động xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp nhằm mở cửa thị trường cho các mặt hàng như trái cây.

Đồng thời, thủ tục hành chính liên quan đến khai báo hải quan và xuất - nhập cảnh còn chậm, thiếu công khai, minh bạch về quy định và thông tin hướng dẫn; thời gian làm việc tại Cửa khẩu chưa đồng bộ (tại Cửa khẩu Oyadav từ 7 giờ đến 17 giờ 30 phút, trong khi Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là từ 7 giờ đến 20 giờ); số lượng xe được cấp phép vận chuyển liên vận giữa 2 nước không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển…

Doanh nghiệp cũng kiến nghị các đơn vị liên quan xem xét phê duyệt cấp phép miễn thuế nhập khẩu cho các mặt hàng sắt thép nguyên liệu, sắt thép xây dựng, vật liệu xây dựng…; cắt giảm danh mục hàng hóa phải xin cấp phép hải quan; phối hợp cơ quan đồng cấp của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để xúc tiến các hiệp định mở cửa thị trường.

Cùng với đó, Việt Nam - Campuchia cần thống nhất xin cấp cơ chế Quota về khối lượng hàng nhập khẩu miễn thuế và đơn giản hóa thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhằm rút ngắn thời gian và giảm chi phí; điều chỉnh thời gian làm việc của Cửa khẩu Oyadav kéo dài đến 20 giờ để đồng bộ với phía Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa; đề xuất cơ chế Một cửa - Một lần dừng…

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Các doanh nghiệp cần tập trung thương mại và đầu tư vào 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, sau đó lan tỏa đi các địa phương khác. Về phía Sở Công Thương cần tích cực hỗ trợ để các doanh nghiệp triển khai hiệu quả hoạt động này; Sở Tài chính rà soát lại hoạt động đầu tư và nhu cầu đầu tư của các tỉnh bạn.

Về thương mại, cần nắm bắt được nhu cầu các mặt hàng thiết yếu của tỉnh bạn, sau đó tìm các nhà đầu tư lớn để định hướng đưa hàng sang nước bạn; đồng thời, phải đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì thực hiện các nội dung liên quan đến phát triển thương mại; Sở Tài chính chủ trì thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp.

"Các sở, ngành phải báo cáo UBND tỉnh kết quả theo từng tháng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cắt giảm chi phí không chính thức; chuẩn hóa hồ sơ thông quan hàng hóa.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh triển khai các giải pháp để thay đổi bộ mặt Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, đảm bảo hạ tầng khang trang, sạch sẽ. Các hạng mục cần xã hội hóa thì có thể xã hội hóa; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong 1 thời hạn 1 tháng tới” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.