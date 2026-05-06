Tổng lực thu hút đầu tư, tạo đà bứt phá

(GLO)- Gia Lai hướng tới phát triển bền vững với mục tiêu thu hút 170 dự án, nâng cao hạ tầng, cải cách hành chính và thúc đẩy công nghiệp sạch năm 2026.

Năm 2026 là năm bản lề, mở ra giai đoạn phát triển mới của tỉnh Gia Lai trong kế hoạch 5 năm 2026-2030. Với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng đến cải cách hành chính, với tinh thần hành động quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong thu hút đầu tư.

Trục điều hành xuyên suốt là chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Đổi mới tư duy, tăng tốc cải cách

Điểm cốt lõi trong chiến lược thu hút đầu tư của Gia Lai là sự thay đổi vai trò của chính quyền, từ quản lý hành chính sang kiến tạo, đồng hành cùng DN. Sự chuyển dịch này tạo nền tảng cải thiện thực chất môi trường đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án với tổng vốn đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng do Tập đoàn Trường Hải (Thaco) làm chủ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, ngày 28-3. Ảnh: Dũng Nhân

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu thu hút 170 dự án mới, tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số. Đồng thời, tỉnh hướng đến các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, kinh tế số, cho thấy tư duy dịch chuyển từ “thu hút số lượng” sang “tối ưu chất lượng”, phù hợp với xu thế phát triển mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh theo hướng thực chất, đi vào những điểm nghẽn cụ thể. Thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn còn 60 ngày đối với dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp (KCN) và 38 ngày đối với dự án trong KCN.

Cơ chế “một cửa, một đầu mối” và Tổ công tác hỗ trợ DN tiếp tục được duy trì, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Một điểm đáng chú ý là việc UBND tỉnh quán triệt nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền), góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, hạn chế tình trạng đùn đẩy, kéo dài thủ tục.

Cùng với cải cách thể chế, tỉnh triển khai giao chỉ tiêu cụ thể cho từng khu, cụm công nghiệp ngay từ đầu năm.

Khu công nghiệp Bình Nghi (xã Tây Sơn) đang được đẩy nhanh tiến độ san lấp, hoàn thiện hạ tầng để sẵn sàng thu hút nhà đầu tư. Ảnh: Dũng Nhân

10 KCN được giao nhiệm vụ thu hút 40 dự án với tổng vốn khoảng 20.000 tỷ đồng; 42 cụm công nghiệp phấn đấu thu hút 27 dự án mới. Việc lượng hóa mục tiêu không chỉ tạo áp lực hành động mà còn là cơ sở để đánh giá hiệu quả thực thi, tránh tình trạng “chung chung”, thiếu trọng tâm.

Nếu ở cấp tỉnh, tư duy kiến tạo được cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách, thì ở cấp cơ sở, điều đó được thể hiện qua cách tổ chức thực hiện. Nhiều xã, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, giao tiến độ rõ ràng cho từng dự án, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế địa phương.

Xã Phù Mỹ Đông là một trong những địa bàn trọng điểm của tỉnh hiện đang triển khai 10 dự án lớn, trong đó có KCN Phù Mỹ quy mô 436,8 ha giữ vai trò then chốt. Chủ tịch UBND xã Trần Minh Thông cho biết: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là “nút thắt” ảnh hưởng tiến độ các dự án đầu tư.

Do đó, địa phương đã huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các ngành và chủ đầu tư để đẩy nhanh quá trình này. Kết quả, đến nay đã thu hồi 239,4/436,8 ha diện tích của các hộ nằm trong vùng ảnh hưởng để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án; đồng thời ban hành quyết định cho thuê 225,5 ha.

Trong khi đó, xã Hòa Hội với quỹ đất công nghiệp khá dồi dào, hơn 385 ha gồm KCN Hòa Hội (265,5 ha) và 2 cụm công nghiệp Cát Hiệp (50 ha), Cát Hanh (70 ha) đang mở ra dư địa lớn để thu hút đầu tư. Chủ tịch UBND xã Đinh Thành Tiến cho hay: Thay vì chỉ trông chờ vào lợi thế đất đai, địa phương xác định cải cách hành chính và đồng hành cùng DN là yếu tố quyết định. Các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư được rút ngắn tối đa; đồng thời, chính quyền chủ động hỗ trợ DN tiếp cận chính sách ưu đãi.

Hoàn thiện hạ tầng, phát triển công nghiệp xanh

Nếu cải cách hành chính là điều kiện cần, thì hạ tầng chính là điều kiện đủ để thu hút và giữ chân nhà đầu tư. Hạ tầng phải “đi trước một bước”, tạo dư địa phát triển và nâng cao năng lực liên kết vùng.

Các công trình trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường băng số 2 sân bay Phù Cát đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần rút ngắn thời gian kết nối, giảm chi phí logistics - yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với nhà đầu tư. Đồng thời, tỉnh chủ động chuẩn bị các điều kiện để kết nối với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Khu công nghiệp Hòa Hội (xã Hòa Hội) với hạ tầng từng bước hoàn thiện, sẵn sàng đón các nhà đầu tư trong giai đoạn tới. Ảnh: Dũng Nhân

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, thúc đẩy mô hình KCN sinh thái, cụm công nghiệp thông minh, gắn với ứng dụng công nghệ số, AI, Internet vạn vật (IoT) và sử dụng năng lượng tái tạo.

KCN Becamex VSIP Bình Định (Khu kinh tế Nhơn Hội) được giao vai trò đầu tàu trong thu hút đầu tư, với mục tiêu 20 dự án mới, khoảng 100 ha đất cho thuê và tổng vốn đăng ký dự kiến 12.000 tỷ đồng trong năm 2026. Ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định, đơn vị chủ đầu tư KCN - cho biết: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng khốc liệt, KCN Becamex VSIP Bình Định chủ động tích hợp các tiêu chuẩn ESG (bộ ba tiêu chuẩn được sử dụng để đo lường mức độ phát triển bền vững và tác động của DN đến cộng đồng) và chuyển đổi số ngay từ giai đoạn quy hoạch. Cách tiếp cận này không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh mà còn giúp DN giảm chi phí dài hạn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, KCN Bình Nghi (xã Tây Sơn) với diện tích 207,7 ha là một trong hai KCN mới đi vào hoạt động, đánh dấu bước mở rộng không gian công nghiệp của tỉnh. Ông Dương Ngọc Oanh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN Bình Nghi - thông tin: KCN này được định hướng thu hút các dự án sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với chiến lược tăng trưởng xanh mà tỉnh đang theo đuổi.

Tỉnh cũng đồng thời siết chặt quản lý, rà soát các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không hiệu quả, nhằm tránh lãng phí và tạo quỹ đất cho nhà đầu tư có năng lực. Một điểm mới đáng chú ý là việc công khai, minh bạch giá thuê đất và phí hạ tầng giúp DN dễ tiếp cận thông tin, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các KCN.

Gia Lai đang từng bước hình thành một hệ sinh thái đầu tư theo hướng bền vững từ thể chế thông thoáng, hạ tầng đồng bộ, quản trị hiệu quả đến định hướng phát triển xanh. Khi các điểm nghẽn dần được tháo gỡ, khi chính quyền thực sự đóng vai trò đồng hành, môi trường đầu tư không chỉ hấp dẫn ở ưu đãi mà còn ở tính ổn định và khả năng dự báo.