Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

Trên diện tích này, chủ đầu tư đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Người dân đồng thuận cao

Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) diện tích 239,43 ha đất, xã Phù Mỹ Đông đã cho Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ thuê hơn 225 ha mặt bằng sạch để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ.

Đồng thời thực hiện xong công tác kiểm đếm 155/155 ngôi nhà; hoàn thành việc kiểm đếm và lập sơ đồ mộ chí đối với toàn bộ 3.691 ngôi mộ trong phạm vi dự án. Đáng chú ý, sau khi nhận tiền bồi thường, người dân đã chủ động di dời 1.295 ngôi mộ đến khu cải táng Mỹ An đang được tỉnh đầu tư xây dựng.

Chị Phan Thị Lành (thôn Thuận Đạo) cho biết: “Gia đình tôi thống nhất cao với chủ trương, mục đích xây dựng KCN Phù Mỹ và đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm đếm diện tích đất, công trình kiến trúc trên đất, làm cơ sở để thực hiện những bước tiếp theo”.

Toàn bộ 155 ngôi nhà nằm trong phạm vi dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được xã Phù Mỹ Đông kiểm đếm để thực hiện các bước tiếp theo. Ảnh: T.S

Chia sẻ về việc triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB thời gian qua, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông Trần Minh Thông cho hay: Phù Mỹ Đông sớm thành lập hội đồng và tổ công tác bồi thường, GPMB dự án; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Địa phương xác định rõ công tác tư tưởng là chìa khóa của mọi thành công, nên đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và những tác động tích cực từ dự án đối với sự phát triển KT-XH của địa phương nói riêng, của tỉnh nói chung.

Đồng thời, tổ chức họp dân, công bố quy hoạch, công khai vị trí xây dựng KCN, các khu tái định cư, khu cải táng mới và chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB của tỉnh.

Xã cũng tiến hành rà soát, xác định số hộ dân và diện tích đất bị ảnh hưởng để thông tin kịp thời đến người dân; chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và chủ đầu tư tổ chức các buổi đối thoại, lắng nghe và giải quyết nhanh ý kiến, đề xuất, kiến nghị của người dân.

Trực tiếp triển khai công tác GPMB tại địa phương, ông Trần Minh Trung - Trưởng Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Đông - cho biết: Thời gian qua, chúng tôi “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, mời các tổ chức, cá nhân trực tiếp đến hiện trường để cùng phối hợp đo đạc, kiểm đếm diện tích đất, cây cối, hoa màu và vật kiến trúc trên đất tại vùng quy hoạch, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, hạn chế những vấn đề phát sinh.

Ngoài ra, lãnh đạo xã và lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng thường xuyên tiếp xúc để nắm bắt thông tin và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân.

Điều này đã tạo niềm tin lớn với người dân, giúp tiến độ GPMB thuận lợi, hiệu quả. Hiện công tác GPMB diện tích còn lại thuộc phạm vi dự án tiếp tục được chúng tôi thực hiện với tinh thần, quyết tâm cao nhất.

Chủ đầu tư cam kết đảm bảo tiến độ dự án

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, KCN Phù Mỹ (diện tích 436,87 ha, tổng vốn đầu tư 4.569 tỷ đồng) không đơn thuần là một dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm, mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển của tỉnh và cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Vì vậy, dù cùng lúc triển khai rất nhiều dự án quy mô lớn, nhưng tỉnh cũng đã hỗ trợ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ giải quyết nhanh các thủ tục có liên quan đến dự án và đảm bảo mặt bằng cho nhà đầu tư. UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án ngay sau khi có mặt bằng, đảm bảo tiến độ như đã cam kết.

Chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ huy động nhân lực vận hành máy móc san ủi mặt bằng. Ảnh: T.S

Hiện trên diện tích đã được UBND huyện Phù Mỹ (cũ) cho thuê, chủ đầu tư xây dựng xong 2 khu nhà quản lý điều hành dự án. Doanh nghiệp cũng đang huy động nhân lực phương tiện, máy móc san ủi mặt bằng, xây dựng các tuyến đường phục vụ thi công các hạng mục công trình.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, từ quý I/2026 đến quý IV/2027, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ sẽ tiến hành san ủi mặt bằng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án, hệ thống cấp điện, cấp nước, trạm xử lý nước thải, hệ thống giao thông nội bộ và san nền các lô đất công nghiệp.

Từ quý I/2028 đến quý I/2029, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện bổ sung một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong KCN và các hệ thống phụ trợ khác đáp ứng cho các dự án thứ cấp…

Ông Vũ Đức Hà - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án KCN Phù Mỹ (trực thuộc Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Phù Mỹ) khẳng định: Chúng tôi xác định, việc sớm cụ thể hóa dự án sẽ gia tăng cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh doanh, khẳng định vị thế của mình, nên huy động nguồn lực để triển khai dự án, đảm bảo đúng cam kết.