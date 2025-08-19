Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1

Đây là 1 trong 8 dự án trọng điểm, tiêu biểu được tỉnh Gia Lai lựa chọn khởi công, khánh thành cùng sự kiện cả nước tổ chức khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính, lãnh đạo các sở, ngành và xã Phù Mỹ Đông.

Lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư nhấn nút khởi công Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1.

﻿Ảnh: Quân Dương

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, có quy mô 436,8 ha, tọa lạc tại vị trí chiến lược ven biển, tiếp giáp Cảng nước sâu Phù Mỹ và hệ thống giao thông kết nối với đường hàng không, quốc lộ, đường sắt.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 được phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ và xanh. Các phân khu được bố trí linh hoạt từ 1 đến 50 ha, tích hợp đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, khu xử lý nước thải, khu hành chính - dịch vụ, cùng diện tích cây xanh chiếm hơn 15% tổng diện tích, đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững.

Khu công nghiệp định hướng thu hút các ngành nghề: Chế biến nông-lâm-thủy sản; công nghiệp năng lượng tái tạo; công nghiệp hóa chất, nhựa, thép; dịch vụ logistics và sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

Theo kế hoạch, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 sẽ được hoàn thiện và sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư từ quý I/2026.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, đây là dự án công nghiệp quy mô lớn, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thể hiện cam kết mạnh mẽ của nhà đầu tư trong triển khai dự án, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hiện đại. Đây còn là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của Gia Lai trên bản đồ đầu tư quốc gia và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khởi công Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1. Ảnh: Quân Dương

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng thông tin, tỉnh đang triển khai Dự án Cảng nước sâu Phù Mỹ, có khả năng tiếp nhận tàu trên 200.000 tấn. Khi hoàn thành, cảng sẽ mở ra cơ hội giao thương quốc tế trực tiếp, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực xuất nhập khẩu, tạo lợi thế vượt trội cho Khu công nghiệp Phù Mỹ và góp phần hình thành một trung tâm công nghiệp-logistics hiện đại.

Tại lễ khởi công, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước, đồng thời trao tặng 400 triệu đồng cho xã Phù Mỹ Đông để thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo nghề và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.