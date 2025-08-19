Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH QUÂN
BÌNH DƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 19-8, tại xã Phù Mỹ Đông, UBND tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ tổ chức Lễ khởi công dự án Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 (Dự án).

Đây là 1 trong 8 dự án trọng điểm, tiêu biểu được tỉnh Gia Lai lựa chọn khởi công, khánh thành cùng sự kiện cả nước tổ chức khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính, lãnh đạo các sở, ngành và xã Phù Mỹ Đông.

lanh-dao-tinh-cung-chu-dau-tu-nhan-nut-khoi-cong-kcn-phu-my-giai-doan-1-9977.jpg
Lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư nhấn nút khởi công Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1.
﻿Ảnh: Quân Dương

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, có quy mô 436,8 ha, tọa lạc tại vị trí chiến lược ven biển, tiếp giáp Cảng nước sâu Phù Mỹ và hệ thống giao thông kết nối với đường hàng không, quốc lộ, đường sắt.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 được phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ và xanh. Các phân khu được bố trí linh hoạt từ 1 đến 50 ha, tích hợp đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, khu xử lý nước thải, khu hành chính - dịch vụ, cùng diện tích cây xanh chiếm hơn 15% tổng diện tích, đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững.

Khu công nghiệp định hướng thu hút các ngành nghề: Chế biến nông-lâm-thủy sản; công nghiệp năng lượng tái tạo; công nghiệp hóa chất, nhựa, thép; dịch vụ logistics và sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

Theo kế hoạch, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 sẽ được hoàn thiện và sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư từ quý I/2026.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, đây là dự án công nghiệp quy mô lớn, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thể hiện cam kết mạnh mẽ của nhà đầu tư trong triển khai dự án, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hiện đại. Đây còn là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của Gia Lai trên bản đồ đầu tư quốc gia và quốc tế.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-phat-bieu-tai-le-khoi-cong-kcn-phu-my-giai-doan-1-1411.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khởi công Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1. Ảnh: Quân Dương

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng thông tin, tỉnh đang triển khai Dự án Cảng nước sâu Phù Mỹ, có khả năng tiếp nhận tàu trên 200.000 tấn. Khi hoàn thành, cảng sẽ mở ra cơ hội giao thương quốc tế trực tiếp, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực xuất nhập khẩu, tạo lợi thế vượt trội cho Khu công nghiệp Phù Mỹ và góp phần hình thành một trung tâm công nghiệp-logistics hiện đại.

Tại lễ khởi công, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước, đồng thời trao tặng 400 triệu đồng cho xã Phù Mỹ Đông để thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo nghề và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Thời sự trong nước

(GLO)-Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sáng 13-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Ảnh: V.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại phường Pleiku

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 8-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chuyến khảo sát tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn phường Pleiku. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo phường Pleiku, một số sở, ban, ngành của tỉnh.

null