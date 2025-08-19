(GLO)- Sáng 19-8, tại thôn Kiên Long (xã Bình An), Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình Thành. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh.

Đây là 1 trong 8 dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai được khởi công, khánh thành đồng loạt, chào mừng Cách mạng Tháng Tám và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Cụm Công nghiệp Bình Thành có quy mô 75 ha, do Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 320 tỷ đồng, tiến độ thực hiện 12 tháng.

Toàn cảnh Cụm công nghiệp Bình Thành. Ảnh: Dũng Nhân

Dự án được xây dựng đồng bộ, hiện đại về hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông và xử lý môi trường, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực chế biến, công nghiệp hỗ trợ.

Đến nay, đã có 3 doanh nghiệp ký kết hợp đồng ghi nhớ thuê hạ tầng với tổng diện tích 45,6 ha (tỷ lệ lấp đầy 86%), tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng. Các nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 6-2026, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy định về quy hoạch, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường. Các đơn vị tư vấn, nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo an toàn công trình, lao động và vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đồng thời xúc tiến thu hút các dự án thứ cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Dũng Nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng bày tỏ tin tưởng với quyết tâm và năng lực của nhà đầu tư, cùng sự đồng hành của chính quyền và nhân dân, dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân tại địa phương.