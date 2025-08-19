Gia Lai: Khánh thành tuyến đường chiến lược nối cao tốc Bắc-Nam với đường ven biển

(GLO)- Sáng 19-8, tại nút giao với Quốc lộ 1 (Km1173+900, thôn Diêm Tiêu, xã Phù Mỹ), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành Dự án tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ cũ.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lâm Hải Giang-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: T.K

Đây là một trong những sự kiện thuộc chuỗi Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) do UBND tỉnh tổ chức cùng ngày.

Tuyến đường có chiều dài 19,2 km, đi qua các xã Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây và An Lương. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80 km/giờ; nền đường rộng 12 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11 m, gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư hơn 818,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 400 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 418,5 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Lễ cắt băng khánh thành Dự án tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639). Ảnh: T.K

Đây là tuyến giao thông chiến lược, kết nối theo trục Đông-Tây từ cao tốc Bắc-Nam đến đường ven biển, hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, thông suốt. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa liên vùng mà còn mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Phù Mỹ và khu vực ven biển, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Khởi công từ tháng 5-2022, dự án đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều kiện địa chất, thời tiết và nguồn vật liệu. Song, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: T.K

Lễ khánh thành tuyến đường được tổ chức trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, khẳng định tầm quan trọng của dự án và niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh trong đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Tuyến đường là công trình giao thông chiến lược, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, hình thành trục kết nối Đông-Tây từ đường bộ cao tốc Bắc-Nam đến tuyến ven biển.

Công trình mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hiệu quả với Khu công nghiệp Phù Mỹ, nơi cũng được khởi công trong dịp này, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh cho một khu vực giàu tiềm năng nhưng còn nhiều khó khăn. Lễ khánh thành không chỉ ghi dấu sự hoàn thiện của một dự án giao thông hiện đại, mà còn là biểu tượng sinh động cho thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80 km/giờ; nền đường rộng 12 m. Ảnh: T.K

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn các cấp, các ngành và địa phương liên quan sẽ khai thác, quản lý, sử dụng tuyến đường hiệu quả; đồng thời tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng thêm nhiều công trình hạ tầng quan trọng khác. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực miền Trung, để Gia Lai vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số theo định hướng của Trung ương trong giai đoạn tới.