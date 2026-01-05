Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai được khen thưởng

(GLO)- Sáng 5-1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc đầu năm 2026 và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quốc Hùng

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố và tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công an tỉnh; 3 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng.

Cùng với đó, Công an tỉnh cũng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc thuộc Công an tỉnh. Ảnh: Thu Huyền

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác của Công an tỉnh trong tháng 12-2025.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn, Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng đầu tiên của năm 2026; yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cũng như các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Tết Bính Ngọ năm 2026.