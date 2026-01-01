Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” ở xã Tuy Phước

THIÊN DI
(GLO)- Ngày 31-12, Lữ đoàn Tăng 273 (Quân đoàn 34) phối hợp với chính quyền xã Tuy Phước và Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình ông Phạm Văn Tú (trú tại thôn Lộc Hạ).

Gia đình ông Phạm Văn Tú thuộc diện đặc biệt khó khăn; ngôi nhà cũ bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của thiên tai, trong khi bản thân anh sức khỏe yếu, không có khả năng tự khắc phục chỗ ở. Trên cơ sở khảo sát thực tế, Lữ đoàn Tăng 273 được Quân đoàn 34 giao nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho gia đình ông.

afb20e7a0fb080eed9a1.jpg
Đại diện của Lữ đoàn Tăng 273 tặng quà cho anh Phạm Văn Tú. Ảnh: T.D

Căn nhà được khởi công xây dựng từ ngày 5-12-2025, có tổng diện tích 85 m², với tổng kinh phí 151 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do các mạnh thường quân đóng góp.

Quá trình thi công diễn ra trong điều kiện thời gian gấp và thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng 273 và Công an tỉnh đã huy động hơn 200 ngày công, có thời điểm tổ chức thi công cả ban đêm để bảo đảm tiến độ. Sau gần một tháng triển khai, căn nhà đã hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và được bàn giao đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đại diện chính quyền xã Tuy Phước đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng 273 và Công an tỉnh Gia Lai, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

null