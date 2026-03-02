BĐBP tỉnh Gia Lai ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2026

(GLO)- Sáng 2-3, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2026), 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026).

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong Quân đội nhân dân Việt Nam và phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tham quan mô hình học cụ trưng bày tại lễ ra quân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu năm 2026. Các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, biên phòng với giáo dục chính trị; giữa giáo dục, đào tạo với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, nâng cao cường độ và khả năng cơ động, xử trí tình huống.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, triển khai nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2026 của Bộ Quốc phòng; các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu và Đảng ủy BĐBP; chủ động củng cố, nâng cấp thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, bảo đảm đúng, đủ theo chương trình, giáo trình mới.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 1-3 đến hết ngày 19-5-2026, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy”.

Ngay sau lễ phát động, các đơn vị ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị tham gia hưởng ứng Ngày chạy thể thao quân sự và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026.