Gia Lai tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong dịp Tết

(GLO)- Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 17-2 (mùng 1 Tết), lực lượng CSGT toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

Đội CSGT đường bộ số 1 kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua xã Chư Sê. Ảnh: ĐVCC

Trên đường bộ, các đội, trạm CSGT tổ chức nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 1, 14, 19, 25, các tuyến tỉnh lộ; khu vực trung tâm và cửa ngõ ra vào đô thị, tập trung kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, mô tô, xe gắn máy.

Đội CSGT đường bộ số 1 kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua xã Chư Pưh. Ảnh: ĐVCC

Qua kiểm tra trong buổi sáng mùng 1 Tết, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là người điều khiển xe mô tô.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra tại các bến bãi, khu vực neo đậu tàu thuyền, điểm vận chuyển hành khách; yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; trang bị đầy đủ áo phao, chở đúng số người theo quy định, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Đối với đường sắt, lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người gác chắn bảo đảm an toàn giao thông tại 24 đường ngang có người gác; đồng thời nhắc nhở người và phương tiện chấp hành quy định khi qua đường ngang, hạn chế nguy cơ tai nạn trong thời điểm lưu lượng đi lại tăng cao.

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT toàn tỉnh duy trì trực quân số 100% trong suốt kỳ nghỉ Tết, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm liên tục, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.