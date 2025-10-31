Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Ban ATGT tỉnh Gia Lai làm việc với các xã Bình Phú, Bình Khê và Canh Vinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 30 và 31-10, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai đã làm việc với UBND các xã Bình Phú, Bình Khê và Canh Vinh về công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2025, trên địa bàn xã Bình Phú đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 3 người; tại xã Bình Khê xảy ra 11 vụ, làm chết 6 người, bị thương 8 người; ở xã Canh Vinh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 3 người.

Phần lớn các vụ tai nạn liên quan đến người điều khiển mô tô trong độ tuổi từ 18-27; có sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

ban-atgt-tinh-1.jpg
Ban ATGT tỉnh Gia Lai khảo sát thực tế tại tuyến tránh phía Nam tỉnh đoạn Km15+985 xã Bình Phú. Ảnh: N.L

Thời gian qua, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo trật tự ATGT. Theo đó, xã Bình Phú tổ chức tuyên truyền cá biệt, vận động 80 người vi phạm Luật Trật tự, ATGT đường bộ viết cam kết không tái phạm; tổ chức cho 2 cơ sở gara sửa chữa ô tô ký cam kết không có hành vi độ chế, cơi nới thành, thùng xe trái quy định.

Công an xã Bình Khê phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tuần tra 43 lượt, xử phạt 44 trường hợp dừng, đỗ sai quy định; tổ chức 2 đợt kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, phát hiện 8 trường hợp vi phạm; vận động 21 hộ kinh doanh vận tải cam kết chấp hành nghiêm quy định về ATGT.

Đối với xã Canh Vinh, Ban ATGT xã tập trung xử lý các điểm mất an toàn trên tuyến Quốc lộ 19C; chỉ đạo kiểm tra, giải tỏa hành lang giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng, khu dân cư, trường học nhằm nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông.

Tại buổi làm việc, đại diện 3 xã đã kiến nghị Ban ATGT tỉnh quan tâm chỉ đạo khảo sát, khắc phục hư hỏng ổ gà trên tuyến Quốc lộ 19 và 19C; lắp đặt biển cảnh báo, đèn tín hiệu tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; đồng thời đầu tư mở rộng mặt đường, gia cố hai bên lề bằng bê tông xi măng, xây dựng và duy tu hệ thống thoát nước dọc tuyến.

ban-atgt-tinh-2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của Ban ATGT tỉnh Gia Lai với xã Bình Khê. Ảnh: N.L

Đối với địa bàn xã Canh Vinh, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương giữ lại đường ngang phòng vệ có cần chắn tự động tại Km1114+776 (thôn Hiển Đông) để bảo đảm ATGT đường sắt; xem xét đầu tư tuyến đường phía Tây tỉnh qua địa bàn xã để giảm tải cho Quốc lộ 19C; hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và ATGT.

Đại diện Ban ATGT tỉnh ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm, từng bước kéo giảm TNGT. Ban cũng đề nghị các xã tiếp tục phối hợp lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phòng ngừa từ cơ sở, góp phần bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù vì tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

Tin tức

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án Hồ Thị Mỹ Hạnh phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào các ngày 6, ngày 8 và 12-11-2024 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 627/QĐ-VPCQCSĐT ngày 14-10-2025.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam khẳng định không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Ảnh: V.T

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo ở xã Phù Mỹ Nam

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Chiều 28-10, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Văn Đạo cho biết đơn vị đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ Trung tâm gọi điện cho người dân nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân để lừa đảo.

Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ hàng chục ký cà phê giả tại hộ kinh doanh của ông S. Ảnh: Quang Kha

Thu giữ hàng chục ký cà phê giả ở phường Ayun Pa

Tin tức

(GLO)- Sáng 28-10, theo nguồn tin của phóng viên, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ 1 vụ có dấu hiệu buôn bán hàng giả là thực phẩm đến Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ là cà phê giả.

null