Ban ATGT tỉnh Gia Lai làm việc với các xã Bình Phú, Bình Khê và Canh Vinh

(GLO)- Ngày 30 và 31-10, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai đã làm việc với UBND các xã Bình Phú, Bình Khê và Canh Vinh về công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2025, trên địa bàn xã Bình Phú đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 3 người; tại xã Bình Khê xảy ra 11 vụ, làm chết 6 người, bị thương 8 người; ở xã Canh Vinh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 3 người.

Phần lớn các vụ tai nạn liên quan đến người điều khiển mô tô trong độ tuổi từ 18-27; có sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ban ATGT tỉnh Gia Lai khảo sát thực tế tại tuyến tránh phía Nam tỉnh đoạn Km15+985 xã Bình Phú. Ảnh: N.L

Thời gian qua, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo trật tự ATGT. Theo đó, xã Bình Phú tổ chức tuyên truyền cá biệt, vận động 80 người vi phạm Luật Trật tự, ATGT đường bộ viết cam kết không tái phạm; tổ chức cho 2 cơ sở gara sửa chữa ô tô ký cam kết không có hành vi độ chế, cơi nới thành, thùng xe trái quy định.

Công an xã Bình Khê phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tuần tra 43 lượt, xử phạt 44 trường hợp dừng, đỗ sai quy định; tổ chức 2 đợt kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, phát hiện 8 trường hợp vi phạm; vận động 21 hộ kinh doanh vận tải cam kết chấp hành nghiêm quy định về ATGT.

Đối với xã Canh Vinh, Ban ATGT xã tập trung xử lý các điểm mất an toàn trên tuyến Quốc lộ 19C; chỉ đạo kiểm tra, giải tỏa hành lang giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng, khu dân cư, trường học nhằm nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông.

Tại buổi làm việc, đại diện 3 xã đã kiến nghị Ban ATGT tỉnh quan tâm chỉ đạo khảo sát, khắc phục hư hỏng ổ gà trên tuyến Quốc lộ 19 và 19C; lắp đặt biển cảnh báo, đèn tín hiệu tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; đồng thời đầu tư mở rộng mặt đường, gia cố hai bên lề bằng bê tông xi măng, xây dựng và duy tu hệ thống thoát nước dọc tuyến.

Quang cảnh buổi làm việc của Ban ATGT tỉnh Gia Lai với xã Bình Khê. Ảnh: N.L

Đối với địa bàn xã Canh Vinh, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương giữ lại đường ngang phòng vệ có cần chắn tự động tại Km1114+776 (thôn Hiển Đông) để bảo đảm ATGT đường sắt; xem xét đầu tư tuyến đường phía Tây tỉnh qua địa bàn xã để giảm tải cho Quốc lộ 19C; hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và ATGT.

Đại diện Ban ATGT tỉnh ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm, từng bước kéo giảm TNGT. Ban cũng đề nghị các xã tiếp tục phối hợp lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phòng ngừa từ cơ sở, góp phần bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.