Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai làm việc với xã Phù Mỹ

(GLO)- Chiều 29-10, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với UBND xã Phù Mỹ về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn xã Phù Mỹ xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người, bị thương 5 người (tăng 1 vụ, tăng 3 người chết và tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024).

Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ 1 và đường tỉnh 632. Nguyên nhân chủ yếu do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện như: chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không chú ý quan sát, không tuân thủ quy định nhường đường, vượt xe sai quy định...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.L

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm trật tự ATGT ở địa phương.

Cụ thể, một số tuyến đường nông thôn còn thiếu biển báo, gờ giảm tốc; hệ thống chiếu sáng chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, ý thức chấp hành quy định về ATGT của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế.

Theo các đại biểu, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn xã Phù Mỹ vẫn diễn biến phức tạp, chưa được kiềm chế và kéo giảm theo chỉ tiêu đề ra. Do đó, thời gian tới, địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh tai nạn; lập danh sách các trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện độ chế xe; rà soát, kiểm tra các tiệm sửa xe có dấu hiệu tiếp tay cho vi phạm; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học và khu dân cư...

Ban ATGT tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm, rà soát các điểm đen, nguy cơ mất an toàn; đồng thời, phối hợp với ngành chức năng triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.