Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai làm việc với xã Phù Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 29-10, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với UBND xã Phù Mỹ về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn xã Phù Mỹ xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người, bị thương 5 người (tăng 1 vụ, tăng 3 người chết và tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024).

Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ 1 và đường tỉnh 632. Nguyên nhân chủ yếu do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện như: chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không chú ý quan sát, không tuân thủ quy định nhường đường, vượt xe sai quy định...

ban-atgt-tinh-1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.L

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm trật tự ATGT ở địa phương.

Cụ thể, một số tuyến đường nông thôn còn thiếu biển báo, gờ giảm tốc; hệ thống chiếu sáng chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, ý thức chấp hành quy định về ATGT của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế.

Theo các đại biểu, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn xã Phù Mỹ vẫn diễn biến phức tạp, chưa được kiềm chế và kéo giảm theo chỉ tiêu đề ra. Do đó, thời gian tới, địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh tai nạn; lập danh sách các trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện độ chế xe; rà soát, kiểm tra các tiệm sửa xe có dấu hiệu tiếp tay cho vi phạm; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học và khu dân cư...

Ban ATGT tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm, rà soát các điểm đen, nguy cơ mất an toàn; đồng thời, phối hợp với ngành chức năng triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ban ATGT tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ATGT cấp huyện, xã

(BĐ) - Trong 2 ngày 3 - 4.12, Ban ATGT tỉnh kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ đảm bảo ATGT tại xã An Hòa, huyện An Lão, Ban ATGT huyện An Lão; Ban ATGT huyện Tuy Phước và các xã Phước An, Phước Hòa, Phước Hiệp; Ban ATGT huyện Vĩnh Thạnh và thị trấn Vĩnh Thạnh; Ban ATGT huyện Tây Sơn và các xã Bình Nghi, Bình Thành. 

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ hàng chục ký cà phê giả tại hộ kinh doanh của ông S. Ảnh: Quang Kha

Thu giữ hàng chục ký cà phê giả ở phường Ayun Pa

Tin tức

(GLO)- Sáng 28-10, theo nguồn tin của phóng viên, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ 1 vụ có dấu hiệu buôn bán hàng giả là thực phẩm đến Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ là cà phê giả.

2 đối tượng Thúy và Lẽ tại cơ quan Công an.

Gia Lai: Phát hiện 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Pháp luật

(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Nam vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Lẽ (SN 1990, trú khu phố Đệ Đức 1) và Trần Thị Ngọc Thúy (SN 1994, trú khu phố Song Khánh, cùng ở phường Hoài Nhơn Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Thanh Hưng-đối tượng trộm cắp để mua ma túy sử dụng-tại Cơ quan điều tra.

Gia Lai: Trộm cắp xe máy để có tiền mua ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 23-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao đối tượng Phan Thanh Hưng (SN 1996, trú tại phường Quy Nhơn) cho Công an phường Quy Nhơn để củng cố hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, Hưng khai nhận trộm xe máy để có tiền mua ma túy sử dụng.

null