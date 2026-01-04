Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Từ năm 2026, người dân được giảm phí cấp đổi bằng lái, mất phí đã nộp nếu bỏ thi

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Từ ngày 1-1-2026, việc thu phí sát hạch và cấp giấy phép lái xe sẽ có một số điều chỉnh khi áp dụng Thông tư 154/2025/TT-BTC thay cho Thông tư 37/2023/TT-BTC.

Theo đó, ngày 31-12-2025, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 154/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

hoc-vien-sat-hach-thuc-hanh.jpg
Học viên sát hạch thực hành tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định. Ảnh: Nguyễn Chơn

So với quy định cũ, Thông tư đã điều chỉnh mức thu phí sát hạch lái xe, áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Trong đó, mức phí được áp dụng cụ thể theo từng hạng giấy phép lái xe. Đối với các hạng A1, A, B1, mức phí sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng/lần, mức phí sát hạch thực hành là 70.000 đồng/lần.

Đối với các hạng ô tô B, C1, C, D1, D2, D, CE… mức phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng/lần, mức phí sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần, mức phí sát hạch thực hành trong hình là 350.000 đồng/lần, mức phí sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng/lần.

bieu-muc-thu-phi-le-phi.jpg
Mức phí sát hạch lái xe được quy định cụ thể theo từng hạng giấy phép lái xe. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, lệ phí cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) được điều chỉnh giảm còn 115.000 đồng/lần, thấp hơn 20.000 đồng so với mức thu trước đây là 135.000 đồng/lần.

Ngoài ra tại phụ lục biểu mức thu phí, lệ phí của Thông tư cũng quy định trường hợp người dự sát hạch đã được cơ quan tổ chức sát hạch thông báo thi và không tham dự kỳ sát hạch (bỏ thi) thì không được hoàn trả phí đã nộp. Trước đây thí sinh bỏ thi vẫn được hoàn phí.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chỉ nộp phí, lệ phí cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ khi thực hiện sát hạch lái xe, cấp, đổi giấy phép lái xe, tuyệt đối không nộp qua trung gian, nhằm đảm bảo quyền lợi khi thực hiện các thủ tục.

