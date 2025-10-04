Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cục Cảnh sát giao thông công khai các khoản thu phí sát hạch giấy phép lái xe ô tô, xe máy

QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Khi tham gia giao thông, ngoài việc sử dụng thông tin giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID, người dân được khai thác thông tin trên trang thông tin điện tử giấy phép lái xe hoặc ứng dụng VNeTraffic.

Ngày 3-10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về mức thu phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. (Nguồn: nhandan.vn)

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Khi tham gia giao thông, ngoài việc mang theo giấy phép lái xe bản gốc, người dân có thể xuất trình thông tin giấy phép lái xe trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Việc sử dụng dữ liệu trên ứng dụng này có giá trị pháp lý tương đương với việc kiểm tra trực tiếp giấy tờ.

Ngoài ra, người dân còn có thể khai thác thông tin giấy phép lái xe tại cổng thông tin điện tử (http://gplx.csgt.bca.gov.vn) hoặc thông qua ứng dụng VNeTraffic, giúp việc tra cứu trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Theo quy định của Bộ Tài chính, các khoản phí, lệ phí trong công tác sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe được niêm yết cụ thể như sau:

Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) có phí là 135.000 đồng.

Trong khi đó, phí sát hạch lái xe như sau: Hạng xe A1, A, B1 (sát hạch lý thuyết 60.000 đồng; sát hạch thực hành 70.000 đồng).

Đối với thi sát hạch ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE (sát hạch lý thuyết 100.000 đồng; sát hạch thực hành trong hình 350.000 đồng; sát hạch thực hành trên đường giao thông 80.000 đồng; sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông 100.000 đồng).

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định: Ngoài các khoản phí và lệ phí đã được quy định, Hội đồng sát hạch không thu thêm bất kỳ loại phí nào khác.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cho biết đang đẩy mạnh cấp, đổi giấy phép lái xe qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tối đa việc nộp hồ sơ trực tiếp. Giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý trong quá trình chuyển đổi số của ngành.

Người dân khi tham gia sát hạch giấy phép lái xe, nếu phát hiện trung tâm đào tạo hay trung tâm sát hạch thu thêm tiền trái quy định, cần báo ngay qua đường dây nóng: Phòng Cảnh sát giao thông địa phương và Cục Cảnh sát giao thông (số điện thoại trực ban: 0692342608 hoặc 0995676767).

