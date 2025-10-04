Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phòng CSGT Gia Lai được biểu dương vì sáng kiến cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân khó khăn

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 3-10, Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa được Cục CSGT (Bộ Công an) biểu dương vì có sáng kiến tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn của tỉnh.

Gia Lai cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn của tỉnh.

Cách làm này không chỉ giúp người dân được tiếp cận quyền lợi hợp pháp, mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; giảm thiểu tình trạng vi phạm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Cụ thể, địa bàn đầu tiên được Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) lựa chọn để tổ chức đào tạo, sát hạch miễn phí là xã Nhơn Châu. Theo đó, phần khám sức khỏe do Bệnh viện đa khoa Thu Phúc cử y, bác sĩ đến hỗ trợ miễn phí; công tác đào tạo được Phòng CSGT và Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định đảm nhận, không thu phí. Ngay cả lệ phí hồ sơ cũng được bảo đảm từ nguồn xã hội hóa, do Phòng CSGT vận động các doanh nghiệp đóng góp. Nhờ đó, đã có 81/103 người thi đạt và được cấp giấy phép lái xe mô tô.

1759493438944.jpg
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức dạy lái xe cho người dân tại địa bàn xã Nhơn Châu. Ảnh: N.L

Cục CSGT đánh giá sáng kiến của Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) là mô hình thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong cải cách hành chính, phục vụ nhân dân. Đây cũng là điểm nhấn trong tiến trình chuyển đổi số, đưa hoạt động sát hạch, cấp giấy phép lái xe ngày càng minh bạch, thuận tiện, gần dân hơn.

Phòng CSGT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, khảo sát nhu cầu, mở thêm các lớp đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

nguoi-dan-xa-nhon-chau-thi-phan-thi-ly-thuyet.jpg
Thí sinh tại xã Nhơn Châu tham gia phần thi lý thuyết tổ chức ngày 19-9. Ảnh: N.L

Được biết, việc triển khai công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe được thực hiện theo Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18-2-2025 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Từ ngày 1-3-2025, Bộ Công an chính thức tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên phạm vi cả nước.

