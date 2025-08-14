Gia Lai: Hỗ trợ người dân học và thi lấy giấy phép lái xe mô tô

Theo đó, lực lượng Công an cơ sở phối hợp với các tổ chức, đoàn thể địa phương rà soát, lập danh sách công dân từ 18 tuổi trở lên chưa có giấy phép lái xe, đặc biệt ưu tiên các trường hợp khó khăn thực sự. Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát giao thông huy động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Các lớp học lái xe sẽ được tổ chức linh hoạt về thời gian, địa điểm để thuận tiện cho người dân; nội dung giảng dạy và sát hạch đúng quy định. Song song đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc có giấy phép lái xe hợp pháp và hậu quả khi điều khiển phương tiện không đủ điều kiện.

Thí sinh sát hạch lý thuyết tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: D.L

Thí sinh sát hạch thực hành tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: D.L

Sau hơn một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, số người chết do tai nạn giao thông lại có chiều hướng gia tăng.

Đáng chú ý, có tới 43,4% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển mô tô không có giấy phép lái xe, phần lớn xảy ra trên các tuyến tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn.

Qua phân tích, tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 18 tuổi trở lên chưa có giấy phép lái xe còn cao; nhiều trường hợp không biết chữ, điều kiện kinh tế khó khăn, sống ở vùng sâu, vùng xa.