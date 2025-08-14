Danh mục
Gia Lai: Hỗ trợ người dân học và thi lấy giấy phép lái xe mô tô

DƯƠNG LINH
(GLO)-Ngày 13-8, Công an tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch rà soát, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Theo đó, lực lượng Công an cơ sở phối hợp với các tổ chức, đoàn thể địa phương rà soát, lập danh sách công dân từ 18 tuổi trở lên chưa có giấy phép lái xe, đặc biệt ưu tiên các trường hợp khó khăn thực sự. Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát giao thông huy động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Các lớp học lái xe sẽ được tổ chức linh hoạt về thời gian, địa điểm để thuận tiện cho người dân; nội dung giảng dạy và sát hạch đúng quy định. Song song đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc có giấy phép lái xe hợp pháp và hậu quả khi điều khiển phương tiện không đủ điều kiện.

img-7359.jpg
Thí sinh sát hạch lý thuyết tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: D.L
img-7360.jpg
Thí sinh sát hạch thực hành tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: D.L

Sau hơn một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, số người chết do tai nạn giao thông lại có chiều hướng gia tăng.

Đáng chú ý, có tới 43,4% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển mô tô không có giấy phép lái xe, phần lớn xảy ra trên các tuyến tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn.

Qua phân tích, tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 18 tuổi trở lên chưa có giấy phép lái xe còn cao; nhiều trường hợp không biết chữ, điều kiện kinh tế khó khăn, sống ở vùng sâu, vùng xa.

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đời sống

(GLO)- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo ở xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã hiện thực hóa giấc mơ an cư để tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Từ thiện

(GLO)- Ngày 10-8, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (trực thuộc Mạng lưới tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng Đoàn xã Sró tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” mùa thứ 14 tại làng Nhang Lớn.

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Xã hội

(GLO)- Tối 5-8, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), 3 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An đã xuất phát. Những chuyến xe không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang nặng nghĩa tình của đồng bào Gia Lai tới bà con vùng lũ.

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Đời sống

(GLO)- Ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa phía Tây tỉnh, trẻ em Bahnar, Jrai tận hưởng những ngày hè đầy hồn nhiên. Ngoài những lúc theo cha mẹ lên rẫy, các em hào hứng với những trò chơi ngoài trời rộn tiếng cười. Mùa hè vì thế chắc hẳn trở thành phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của các em.

null