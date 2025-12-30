Ðổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn

(GLO)- Trong bối cảnh tổ chức bộ máy hành chính và hệ thống Công đoàn có nhiều thay đổi, yêu cầu đặt ra đối với hoạt động Công đoàn là vừa phải bảo đảm tính liên tục, vừa kịp thời thích ứng với điều kiện mới.

Với tinh thần chủ động, linh hoạt, các cấp Công đoàn đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Chủ động thích ứng, bảo đảm hoạt động thông suốt

Công đoàn phường Quy Nhơn được thành lập ngày 17-9-2025, hiện quản lý 81 Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Theo bà Nguyễn Phạm Thanh Hoàng - Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhơn, sau sáp nhập, cơ cấu tổ chức và phạm vi hoạt động có nhiều thay đổi, song đội ngũ cán bộ công đoàn vẫn giữ vững tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt tình hình để bảo đảm các hoạt động Công đoàn được duy trì thông suốt.

Công đoàn phường xác định nhiệm vụ trọng tâm là kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời, chủ động thích ứng với yêu cầu mới về tổ chức và phương thức hoạt động.

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Nhà máy thức ăn gia súc tại Bình Định tặng quà cho đoàn viên. Ảnh: NVCC

Công đoàn phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có thăm hỏi, tặng quà đoàn viên bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ trong tháng 11-2025; hỗ trợ đột xuất các trường hợp khó khăn.

Chị Lê Thị Nở - đoàn viên CĐCS Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn - chia sẻ: “Gia đình tôi bị tốc mái nhà, hồ nuôi trồng thủy sản hư hại do bão. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công đoàn các cấp là nguồn động viên lớn để tôi sớm ổn định cuộc sống”.

Bên cạnh đó, Công đoàn phường Quy Nhơn duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền, giáo dục; vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

“Trong thời gian tới, Công đoàn phường tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhất là kỹ năng đối thoại; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn” - bà Hoàng cho biết.

Tương tự, Công đoàn phường An Khê hiện quản lý gần 2.000 đoàn viên, sinh hoạt tại 52 CĐCS, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn 16 xã, phường.

Ngay sau khi thành lập, Ban Chấp hành Công đoàn phường đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm cho từng ủy viên; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quản lý đoàn viên.

Các kênh thông tin như Facebook, Zalo được thiết lập và vận hành hiệu quả, giúp Công đoàn phường kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Ông Khưu Doãn Huân - Chủ tịch Công đoàn phường An Khê - cho hay: “Thời gian tới, Công đoàn phường tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; chú trọng đào tạo kỹ năng đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng; đồng thời phát triển đoàn viên, thành lập thêm CĐCS tại 6 xã”.

Khẳng định vai trò tại doanh nghiệp

Tại các doanh nghiệp, vai trò của CĐCS ngày càng được thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động và tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

CĐCS Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Nhà máy thức ăn gia súc tại Bình Định (phường An Nhơn Nam) hiện có 222 đoàn viên. Công đoàn đã chủ động phối hợp với ban lãnh đạo nhà máy xây dựng và duy trì các chính sách phúc lợi ổn định, từng bước nâng cao qua các năm.

Bên cạnh tiền lương, doanh nghiệp triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như khám, chữa bệnh; hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai; trợ cấp tiền ăn ca, điện thoại, xăng xe…

Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, Công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, thông qua việc tổ chức từ 1-2 cuộc đối thoại định kỳ mỗi năm giữa lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động, khoảng 95% ý kiến chính đáng được giải quyết ngay tại cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh tranh chấp và xây dựng môi trường làm việc ổn định.

Ông Nguyễn Quốc Tiên - Chủ tịch CĐCS Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Nhà máy thức ăn gia súc tại Bình Định - khẳng định: Điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, chất lượng bữa ăn ca, trang bị bảo hộ lao động… từng bước được cải thiện, tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện giúp đoàn viên, người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp.

Các hoạt động văn hóa - thể thao thường xuyên được tổ chức ăng cường sự nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể người lao động. Ảnh: ĐVCC

Tại Công ty CP Chăn nuôi bò thịt - bò sữa Cao Nguyên (xã Mang Yang), CĐCS cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt quan tâm đến lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn tích cực tổ chức các hoạt động VH-TT, hiến máu tình nguyện, hội thao… qua đó tăng cường sự gắn kết trong tập thể lao động.

“Với phương châm lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, Công đoàn không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và bền vững” - ông Lưu Long Thành - Phó Chủ tịch CĐCS Công ty chia sẻ.

Khẳng định vị thế trong giai đoạn mới

Thực tiễn hoạt động tại các địa phương, đơn vị cho thấy, sự chủ động đổi mới về tổ chức, phương thức và nội dung hoạt động đã giúp các CĐCS từng bước thích ứng với yêu cầu mới, đáp ứng tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Trục xuyên suốt trong hoạt động công đoàn hiện nay chính là lấy đoàn viên làm trung tâm, lấy hiệu quả chăm lo và đối thoại làm thước đo chất lượng hoạt động.

Trong bối cảnh mới, khi quan hệ lao động ngày càng đa dạng và yêu cầu đặt ra ngày càng cao, việc tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả hoạt động công đoàn không chỉ là yêu cầu nội tại, mà còn là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững.