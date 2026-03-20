Gia Lai triển khai thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở

(GLO)- Chiều 19-3, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) triển khai, hướng dẫn lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Hoạt động tập trung vào việc hướng dẫn trang bị, lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC & CNCH; đồng thời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Tại buổi hướng dẫn, cán bộ, chiến sĩ đã trao đổi, thảo luận nhiều tình huống phát sinh trong thực tế như: cơ sở chậm triển khai lắp đặt thiết bị; thiết bị đã lắp đặt nhưng chưa kết nối dữ liệu hoặc khi xảy ra sự cố nhưng tín hiệu truyền về trung tâm chưa bảo đảm.

Qua trao đổi, lực lượng tham gia được hướng dẫn cách tiếp cận, tuyên truyền, vận động phù hợp, đồng thời xử lý linh hoạt các vướng mắc tại cơ sở.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, toàn tỉnh hiện có hơn 14.000 cơ sở thuộc diện phải trang bị thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) cùng đại diện Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu trao đổi về thiết bị truyền tin báo cháy. Ảnh: N.L

Việc triển khai đồng bộ nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm, truyền tin kịp thời về Trung tâm chỉ huy 114, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC tại cơ sở.

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở triển khai lắp đặt thiết bị, bảo đảm đúng quy định, góp phần phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra; đồng thời, chuẩn bị cho cao điểm 300 ngày đêm tuyên truyền, hướng dẫn trang bị thiết bị truyền tin báo cháy.