Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai triển khai thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
(GLO)- Chiều 19-3, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) triển khai, hướng dẫn lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Hoạt động tập trung vào việc hướng dẫn trang bị, lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC & CNCH; đồng thời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Tại buổi hướng dẫn, cán bộ, chiến sĩ đã trao đổi, thảo luận nhiều tình huống phát sinh trong thực tế như: cơ sở chậm triển khai lắp đặt thiết bị; thiết bị đã lắp đặt nhưng chưa kết nối dữ liệu hoặc khi xảy ra sự cố nhưng tín hiệu truyền về trung tâm chưa bảo đảm.

Qua trao đổi, lực lượng tham gia được hướng dẫn cách tiếp cận, tuyên truyền, vận động phù hợp, đồng thời xử lý linh hoạt các vướng mắc tại cơ sở.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, toàn tỉnh hiện có hơn 14.000 cơ sở thuộc diện phải trang bị thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) cùng đại diện Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu trao đổi về thiết bị truyền tin báo cháy. Ảnh: N.L

Việc triển khai đồng bộ nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm, truyền tin kịp thời về Trung tâm chỉ huy 114, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC tại cơ sở.

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở triển khai lắp đặt thiết bị, bảo đảm đúng quy định, góp phần phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra; đồng thời, chuẩn bị cho cao điểm 300 ngày đêm tuyên truyền, hướng dẫn trang bị thiết bị truyền tin báo cháy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tuyên truyền khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy cho hơn 500 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Gia Lai: Phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

(GLO)- Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và tích hợp, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH.

Có thể bạn quan tâm

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

Đời sống

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa.

Xã hội

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Đời sống

Hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất thi công Dự án sân bay Phù Cát

Xã hội

(GLO)- Ngày 6-3, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Các nhà thầu đã hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Đời sống

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

