Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Đặt chân lên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa hôm nay, bên cạnh những loài cây đặc trưng như phong ba, bàng vuông, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những hàng dừa xanh tốt vươn cao giữa nắng gió đại dương.

Cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây A nghỉ ngơi sinh hoạt dưới tán dừa. Ảnh: Mỹ Hà

Không chỉ tạo bóng mát, cải thiện môi trường sống, những cây dừa nơi đây còn là biểu tượng sinh động của sự gắn kết giữa đất liền với biển đảo, mang theo hơi thở quê hương đến nơi đầu sóng ngọn gió.

Trong số những loài cây đang góp phần phủ xanh Trường Sa, dừa Tam Quan - giống dừa nổi tiếng của vùng đất Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định trước đây, nay thuộc tỉnh Gia Lai) đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên đảo. Những cây dừa ấy được vận chuyển từ đất liền ra đảo theo Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” của Quân chủng Hải quân.

Để có được những hàng dừa xanh tốt giữa biển khơi là cả một hành trình đầy gian khó. Từ những cây giống nhỏ bé, quân và dân trên đảo đã chắt chiu từng giọt nước ngọt, từng bao đất màu từ đất liền gửi ra, kiên trì chăm sóc qua nhiều mùa nắng hạn, bão tố.

Các đại biểu đoàn công tác số 17 tham quan vườn dừa trên đảo. Ảnh: Mỹ Hà

Trên nền cát san hô khô cằn và trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, những cây dừa vẫn bén rễ, sinh trưởng mạnh mẽ như chính ý chí kiên cường của người lính Trường Sa.

Tại đảo Đá Tây A, những hàng dừa Tam Quan xanh mướt đang ngày càng phát triển, góp phần tạo nên màu xanh cho đảo. Còn ở đảo Song Tử Tây, những người lính hải quân không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà còn trở thành những “người làm vườn” tận tụy.

Họ che chắn từng ngọn gió mạnh, tiết kiệm từng giọt nước sinh hoạt để tưới cho cây. Nhờ đó, nhiều cây dừa đã ra hoa, kết trái, mang đến nguồn nước ngọt tự nhiên và bóng mát quý giá giữa biển trời bao la.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây chăm sóc vườn dừa giống. Ảnh: Mỹ Hà

Thượng úy Nguyễn Quang Hiếu (công tác tại đảo Song Tử Tây) chia sẻ rằng, việc chăm sóc những cây dừa không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cách gìn giữ tình cảm của nhân dân đất liền dành cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa. Mỗi cây dừa phát triển khỏe mạnh là minh chứng cho sự gắn bó bền chặt giữa hậu phương và tiền tuyến.

Đặc biệt, trong số những người đang ngày đêm chăm sóc màu xanh trên đảo có không ít quân nhân quê Gia Lai. Với họ, những hàng dừa quê hương hiện diện nơi biển đảo vừa giúp vơi đi nỗi nhớ nhà, vừa tiếp thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Xúc động khi chứng kiến những hàng dừa quê nhà phát triển xanh tốt trên đảo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Tố Trân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai - cho biết, mỗi cây dừa sinh trưởng khỏe mạnh giữa biển khơi là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và sự đồng lòng hướng về Trường Sa của nhân dân cả nước.

Tiến sĩ Trân mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cây xanh từ Gia Lai cũng như các địa phương khác được gửi ra đảo, góp phần xây dựng Trường Sa ngày càng xanh hơn, đẹp hơn.

Vườn dừa giống Tam Quan 3 năm tuổi do tỉnh Gia Lai tặng. Ảnh: Mỹ Hà

Theo thống kê, từ năm 2014 đến nay, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ hơn 35.000 cây dừa giống cho các đảo thuộc quần đảo Trường Sa; riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng khoảng 3.000 cây.

Năm 2026, tỉnh dự kiến tiếp tục hỗ trợ thêm 8.000 cây dừa giống để phục vụ chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Giống dừa được lựa chọn chủ yếu là dừa Tam Quan, nổi tiếng về khả năng thích nghi tốt, chịu hạn và chịu mặn.

Trong chuyến thăm quân và dân trên các đảo vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang bày tỏ sự xúc động trước những vườn dừa xanh tốt được chăm sóc bằng biết bao công sức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, mỗi cây dừa sinh trưởng nơi đây không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống mà còn là biểu tượng của tình cảm gắn bó giữa đất liền với biển đảo, giữa hậu phương với những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang (bên trái) tham quan vườn dừa Tam Quan. Ảnh: Mỹ Hà

Phong trào “Xanh hóa Trường Sa” không chỉ mang ý nghĩa cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường sống cho quân và dân trên đảo mà còn góp phần bồi đắp ý chí vượt khó, tinh thần đoàn kết và tình yêu biển đảo trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Những hàng dừa xanh tốt hôm nay chính là minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt của Trường Sa, cho niềm tin và khát vọng xây dựng huyện đảo ngày càng vững mạnh, bình yên và giàu đẹp.

Giữa mênh mông sóng nước, những cây dừa Gia Lai vẫn ngày ngày vươn cao đón nắng, đón gió. Chúng không chỉ mang màu xanh của sự sống mà còn mang theo hồn cốt quê hương như những “cột mốc xanh” nối liền đất mẹ với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.