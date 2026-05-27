Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

THU PHƯƠNG
(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Tham dự lớp tập huấn có ông Võ Vĩnh Nam - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, đại diện UNICEF cùng 42 đại biểu đến từ Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các bệnh viện của ba tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi. Ngoài hình thức tập huấn trực tiếp, chương trình còn được kết nối trực tuyến qua phần mềm Zoom để các đơn vị có nhu cầu theo dõi, tham dự.

Ông Võ Vĩnh Nam - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Thu Phương

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Võ Vĩnh Nam cho biết, Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em và sức khỏe sinh sản là cơ sở dữ liệu do Cục Bà mẹ và Trẻ em phối hợp với UNICEF xây dựng nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số và báo cáo thống kê lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản. Hệ thống hỗ trợ quản lý, tổng hợp dữ liệu hằng tháng cho tuyến y tế cơ sở, bảo đảm nguyên tắc “Đúng, đủ, sạch, sống” của dữ liệu.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch hành động chuyển đổi số của Bộ Y tế theo Quyết định số 2183/QĐ-BYT ngày 01/7/2025, thời gian qua Cục Bà mẹ và Trẻ em đã nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời hoàn thành kết nối kỹ thuật với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12). Theo thống kê từ hệ thống, hiện cả nước đã có 1.878 tài khoản liên thông thành công từ phần mềm HIS đến hệ thống eMCH, với hơn 1,4 triệu hồ sơ đã liên thông.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi trong triển khai kết nối dữ liệu. Đến nay, tỉnh Gia Lai đạt tỷ lệ liên thông 93,3%, đứng đầu cả nước về kết nối các cơ sở khám chữa bệnh liên thông thành công; tỉnh Lâm Đồng đạt 73,2%, xếp thứ 3 toàn quốc; tỉnh Quảng Ngãi đạt 35,5%, đứng thứ 10/34 tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thu Phương

Trong thời gian tập huấn, các học viên được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, khái niệm liên quan đến chỉ số thống kê lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản; giới thiệu tổng quan lịch sử hình thành, tính năng và lợi ích của Hệ thống eMCH. Đồng thời, học viên được đánh giá thực trạng, tiến độ liên thông dữ liệu từ phần mềm HIS đến eMCH tại ba tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng; hướng dẫn chi tiết quy trình triển khai phần mềm eMCH, cách thức liên thông dữ liệu giữa hai hệ thống và thực hành các thao tác đăng nhập, đổi mật khẩu, nhập dữ liệu.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn hướng dẫn quy trình báo cáo, gửi duyệt và liên thông báo cáo đến phần mềm thống kê y tế; sử dụng hệ thống tài khoản và cách đối soát dữ liệu báo cáo giữa phần mềm eMCH với phần mềm thống kê y tế. Chương trình cũng dành thời gian giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực tế tại các địa phương.

Thông qua lớp tập huấn, các địa phương tiếp tục nâng cao năng lực triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng quản lý dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong tình hình mới.

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

