Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Tham dự lớp tập huấn có ông Võ Vĩnh Nam - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, đại diện UNICEF cùng 42 đại biểu đến từ Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các bệnh viện của ba tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi. Ngoài hình thức tập huấn trực tiếp, chương trình còn được kết nối trực tuyến qua phần mềm Zoom để các đơn vị có nhu cầu theo dõi, tham dự.

Ông Võ Vĩnh Nam - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Thu Phương

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Võ Vĩnh Nam cho biết, Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em và sức khỏe sinh sản là cơ sở dữ liệu do Cục Bà mẹ và Trẻ em phối hợp với UNICEF xây dựng nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số và báo cáo thống kê lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản. Hệ thống hỗ trợ quản lý, tổng hợp dữ liệu hằng tháng cho tuyến y tế cơ sở, bảo đảm nguyên tắc “Đúng, đủ, sạch, sống” của dữ liệu.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch hành động chuyển đổi số của Bộ Y tế theo Quyết định số 2183/QĐ-BYT ngày 01/7/2025, thời gian qua Cục Bà mẹ và Trẻ em đã nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời hoàn thành kết nối kỹ thuật với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12). Theo thống kê từ hệ thống, hiện cả nước đã có 1.878 tài khoản liên thông thành công từ phần mềm HIS đến hệ thống eMCH, với hơn 1,4 triệu hồ sơ đã liên thông.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi trong triển khai kết nối dữ liệu. Đến nay, tỉnh Gia Lai đạt tỷ lệ liên thông 93,3%, đứng đầu cả nước về kết nối các cơ sở khám chữa bệnh liên thông thành công; tỉnh Lâm Đồng đạt 73,2%, xếp thứ 3 toàn quốc; tỉnh Quảng Ngãi đạt 35,5%, đứng thứ 10/34 tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thu Phương

Trong thời gian tập huấn, các học viên được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, khái niệm liên quan đến chỉ số thống kê lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản; giới thiệu tổng quan lịch sử hình thành, tính năng và lợi ích của Hệ thống eMCH. Đồng thời, học viên được đánh giá thực trạng, tiến độ liên thông dữ liệu từ phần mềm HIS đến eMCH tại ba tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng; hướng dẫn chi tiết quy trình triển khai phần mềm eMCH, cách thức liên thông dữ liệu giữa hai hệ thống và thực hành các thao tác đăng nhập, đổi mật khẩu, nhập dữ liệu.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn hướng dẫn quy trình báo cáo, gửi duyệt và liên thông báo cáo đến phần mềm thống kê y tế; sử dụng hệ thống tài khoản và cách đối soát dữ liệu báo cáo giữa phần mềm eMCH với phần mềm thống kê y tế. Chương trình cũng dành thời gian giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực tế tại các địa phương.

Thông qua lớp tập huấn, các địa phương tiếp tục nâng cao năng lực triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng quản lý dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong tình hình mới.