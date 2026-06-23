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Gia Lai: 125 công trình cấp nước tập trung không còn hoạt động

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Trong tổng số 428 công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hiện có 303 công trình đang hoạt động, 125 công trình không còn hoạt động.

Tổng công suất thiết kế của các công trình cấp nước tập trung là 218.633 m³/ngày đêm. Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,9%. Tuy nhiên, số hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn địa phương QCĐP 01:2022/BĐ mới chỉ chiếm 38,6% tổng số hộ dân.

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Công trình cấp nước tập trung xã Ia Púch. Ảnh: Vũ Thảo

Hiện nay, việc tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh đã cơ bản được đảm bảo, nhưng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn vẫn còn thấp. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động và tính bền vững của nhiều công trình cấp nước tập trung vẫn là thách thức lớn cần được quan tâm giải quyết trong thời gian tới.

Trong tổng số các công trình cấp nước tập trung, chỉ có 76 công trình được đánh giá là bền vững (chiếm 17,8%), trong khi có tới 125 công trình không còn hoạt động (chiếm 29,2%), còn lại 158 công trình kém bền vững (chiếm 36,9%), 69 công trình tương đối bền vững (chiếm 16,1%).

Nguyên nhân chủ yếu là mô hình đầu tư còn phân tán, quy mô nhỏ lẻ, thiếu đơn vị quản lý, vận hành chuyên nghiệp, điều này dẫn đến hiệu quả khai thác chưa cao, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước sạch ổn định cho người dân nông thôn.

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