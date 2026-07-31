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CSGT Gia Lai mở đường đưa nạn nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động đi cấp cứu kịp thời

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THU HÀ
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(GLO)- Chiều 30-7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1D, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ mở đường, đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động trong tình trạng đứt lìa cánh tay đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ 5 - Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đang tuần tra lưu động trên tuyến Quốc lộ 1D thì nhận được tín hiệu cầu cứu từ xe ô tô BKS 77A-324.xx, đề nghị hỗ trợ dẫn đường đưa người bị tai nạn lao động đi cấp cứu.

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Lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai hỗ trợ mở đường đưa nạn nhân đứt lìa tay đi cấp cứu.

Thời điểm này, nạn nhân bị đứt lìa 1 cánh tay, mất nhiều máu, tình trạng rất nguy kịch. Trước tình huống khẩn cấp, Tổ công tác do Trung tá Đào Duy Quý điều khiển xe mô tô đặc chủng đã lập tức phát tín hiệu ưu tiên, mở đường cho xe chở nạn nhân di chuyển quãng đường hơn 10 km đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trong thời gian nhanh nhất, đồng thời bảo đảm an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT cùng sự khẩn trương của đội ngũ y, bác sĩ, nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời và tạm thời qua cơn nguy kịch.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là anh N.N.T. (SN 1973, trú thôn An Sơn 2, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai). Chiều 30-7, trong lúc lao động tại địa phương, anh không may bị máy cuốn rơm cuốn vào, dẫn đến đứt lìa 1 cánh tay.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người thân và người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân lên ô tô đến bệnh viện cấp cứu. Khi gặp lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến, gia đình đã đề nghị hỗ trợ dẫn đường để rút ngắn thời gian di chuyển.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đã góp phần tận dụng hiệu quả "thời gian vàng" trong cấp cứu; qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong những tình huống khẩn cấp.

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