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Gia Lai: Kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn PCCC tại cảng biển, cảng cá

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NHẬT LINH

(GLO)- Ngày 28-7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra, tuyên truyền và huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn và Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc).

Theo đó, đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC và CNCH; việc duy trì hoạt động của Đội phòng cháy chuyên ngành và Đội PCCC cơ sở; hồ sơ quản lý, phương án chữa cháy, phương tiện chữa cháy và CNCH; rà soát điều kiện an toàn đối với hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và các giải pháp ngăn cháy lan theo quy định.

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Tổ công tác làm việc với lãnh đạo Công ty CP Cảng Quy Nhơn về công tác PCCC cơ sở. Ảnh: N.L

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã kịp thời hướng dẫn các đơn vị khắc phục những tồn tại, thiếu sót, hạn chế nguy cơ cháy, nổ trong quá trình khai thác cảng và neo đậu tàu thuyền.

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Đội phòng cháy chuyên ngành tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn diễn tập một tình huống cháy do tổ công tác đưa ra. Ảnh: N.L

Dịp này, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn lực lượng cơ sở, thuyền viên và ngư dân kỹ năng quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng phương tiện chữa cháy, xử lý tình huống cháy, nổ ban đầu, tổ chức thoát nạn và cứu người và huấn luyện phương án chữa cháy, CNCH.

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Tổ công tác hướng dẫn các chủ tàu tại Cảng cá Tam Quan cách đảm bảo an toàn cháy nổ. Ảnh: ĐVCC

Đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 28-7 đến 5-8 tại các cảng cá, cảng cạn và bến cảng biển trên địa bàn tỉnh, nhằm rà soát, đánh giá toàn diện các điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ tại các khu vực tập trung tàu thuyền, hàng hóa và hoạt động logistics.

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