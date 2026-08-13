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Ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác PCCC, CNCH tại các cơ sở giáo dục

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 13-8, tại Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh và Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Quy chế xác định rõ nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa hai ngành trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, hướng dẫn, xử lý các nguy cơ cháy, nổ tại trường học cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

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Quang cảnh buổi ký kết Quy chế. Ảnh: N.L

Theo đó, hai ngành phối hợp xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp từng cấp học; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, xử lý khi xảy ra cháy, nổ; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH và kiểm tra việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở giáo dục.

Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định các giải pháp PCCC đối với công trình giáo dục theo quy định; phối hợp tổ chức tuyên truyền trải nghiệm, thực hành kỹ năng PCCC, CNCH cho học sinh. Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường tự kiểm tra, chủ động khắc phục nguy cơ mất an toàn PCCC và CNCH.

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Công an tỉnh và Sở GD&ĐT ký kết Quy chế thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.L

Việc ký kết quy chế nhằm tăng cường phối hợp giữa hai ngành, nâng cao ý thức, kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố cho cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và môi trường giáo dục an toàn trên địa bàn tỉnh.

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