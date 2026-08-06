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Nhóm từ thiện Chư Prông trao hơn 22 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 5-8, nhóm từ thiện Chư Prông thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia  đã trao 22.645.000 đồng cho em Cao Thị Thùy Ý (SN 2009, thôn Bình Thanh, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Số tiền này do nhóm vận động các đơn vị, nhà hảo tâm trợ giúp em Ý có thêm điều kiện điều trị bệnh.

Em Cao Thị Thùy Ý bị bệnh tim bẩm sinh. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, em tiếp tục đối mặt với biến chứng nặng, kèm đái tháo đường giai đoạn cuối.

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Trưởng nhóm từ thiện Chư Prông Nguyễn Đắc Kiên Bình (ngoài cùng bên phải) trao tiền hỗ trợ cho gia đình. Ảnh: ĐVCC

Vừa qua, em mới xong đợt điều trị tại TP. Hồ Chí Minh trở về. Tuy nhiên ít ngày sau, ngày 3-8, em phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Gia đình em Thùy Ý thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, bố mẹ quanh năm làm thuê. Bao năm chạy chữa cho em khiến gia đình kiệt quệ, trong khi chi phí điều trị vẫn còn quá lớn.

Trước khó khăn của gia đình, nhóm từ thiện Chư Prông đã phát động chiến dịch vận động quyên góp trong 3 ngày để giúp em có thêm kinh phí điều trị bệnh.

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