Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Ia Chia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
SƠN CA SƠN CA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 22-6, Agribank Chi nhánh Ia Grai Đông Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ trao tặng nhà cho gia đình anh Puih Brât (làng Beng, xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai).

Gia đình anh Puih Brât thuộc diện hộ nghèo. Cả nhà có 6 khẩu, các con còn nhỏ đang trong độ tuổi đi học. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong căn nhà chỉ khoảng 20 m2, lợp tôn tạm bợ đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

z7964579754663-ba0db4437fbd9e74cf3d192db3a8bf0d.jpg
Đại diện Agribank Chi nhánh Ia Grai Đông Gia Lai trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Puih Brât (làng Beng, xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Bích Giao

Với tinh thần đồng hành và chia sẻ, Agribank Chi nhánh Ia Grai Đông Gia Lai đã hỗ trợ gia đình anh Puih Brât 60 triệu đồng để xây dựng nhà. Cùng với nguồn vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn, cộng thêm các nguồn lực khác do gia đình tự vay mượn, ngôi nhà mới đã hoàn thành với diện tích 42 m2. Tổng kinh phí xây dựng là 195 triệu đồng.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng ngôi nhà mới giúp gia đình anh Puih Brât có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách xã Ia Púch

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách xã Ia Púch

Từ thiện

(GLO)- Chiều 5-6, Đồn Biên phòng Ia Púch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Rơ Mah Đi (trú tại làng Goòng, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai). Bà Rơ Mah Đi là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng Hội Người mù tỉnh, Hội Chữ thập đỏ phường Quy Nhơn đã kết nối vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với trẻ em khiếm thị, bệnh nhi, học sinh vượt khó và người dân khó khăn.

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa phật đản

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa Phật đản

Từ thiện

(GLO)- Mùa Phật đản năm nay, nhiều tự viện, tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, bệnh nhân và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Tại xã Kon Gang, Ban Tổ chức trao 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi. Ảnh: Đ.Y

Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và trao học bổng cho học sinh nghèo

Xã hội

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, ngày 22-5, Ban Tổ chức Giải Tennis thiện nguyện “Những người bạn năm 2026-Cúp Hội đồng hương Nam Yang tại TP. Hồ Chí Minh” phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại 2 xã Ia Băng và Kon Gang.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

Từ thiện

(GLO)- Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều hoạt động nhân văn được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó, kịp thời sẻ chia, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

null