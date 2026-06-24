Trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Ia Chia

(GLO)- Ngày 22-6, Agribank Chi nhánh Ia Grai Đông Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ trao tặng nhà cho gia đình anh Puih Brât (làng Beng, xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai).

Gia đình anh Puih Brât thuộc diện hộ nghèo. Cả nhà có 6 khẩu, các con còn nhỏ đang trong độ tuổi đi học. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong căn nhà chỉ khoảng 20 m2, lợp tôn tạm bợ đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Đại diện Agribank Chi nhánh Ia Grai Đông Gia Lai trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Puih Brât (làng Beng, xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Bích Giao

Với tinh thần đồng hành và chia sẻ, Agribank Chi nhánh Ia Grai Đông Gia Lai đã hỗ trợ gia đình anh Puih Brât 60 triệu đồng để xây dựng nhà. Cùng với nguồn vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn, cộng thêm các nguồn lực khác do gia đình tự vay mượn, ngôi nhà mới đã hoàn thành với diện tích 42 m2. Tổng kinh phí xây dựng là 195 triệu đồng.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng ngôi nhà mới giúp gia đình anh Puih Brât có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.