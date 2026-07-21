Xã An Nhơn Tây nhận đỡ đầu sinh viên mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Chiều 20-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức nhận đỡ đầu em Lê Thị Xuân Nở (SN 2007) ở thôn Nhơn Tân (xã An Nhơn Tây) là sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Em Nở mồ côi cha, mẹ bị bệnh nặng. Tuy có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhưng em đã nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Năm học 2025-2026, em Nở đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc của trường.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây trao bảng tượng trưng nhận đỡ đầu sinh viên Lê Thị Xuân Nở. Ảnh: ĐVCC

Để giúp em Nở có điều kiện thuận lợi trong học tập, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho em Nở 500.000 đồng/tháng đến khi em ra trường.

Trước đó, Ban Công tác Mặt trận thôn Nhơn Tân đã phát động kêu gọi người dân trong thôn ủng hộ em Nở 6 triệu đồng.