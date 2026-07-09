2.500 người dân xã Pờ Tó được tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí

(GLO)- Trong 2 ngày (9 và 10-7), tổ chức Hope for Tomorrow và Sun for Life phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho người dân tại xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai).

Đoàn công tác khám bệnh cho trẻ em tại chương trình. Ảnh: Minh Châu

Tại chương trình, các y, bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và điều trị miễn phí ở nhiều chuyên khoa như nội tổng quát, nhi, mắt; đồng thời hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Chương trình tặng 2.500 phần quà cho người dân các làng của xã Pờ Tó. Ảnh: Minh Châu

Ngoài hoạt động khám, chữa bệnh, chương trình còn trao các phần quà gồm nhu yếu phẩm, cặp sách và đồ dùng học tập; đồng thời phục vụ suất ăn miễn phí cho khoảng 2.500 người dân xã Pờ Tó, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 2 tỷ đồng, góp phần chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống cho người dân vùng khó khăn.