2.500 người dân xã Pờ Tó được tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí

Tại chương trình, các y, bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và điều trị miễn phí ở nhiều chuyên khoa như nội tổng quát, nhi, mắt; đồng thời hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe răng miệng.
Ngoài hoạt động khám, chữa bệnh, chương trình còn trao các phần quà gồm nhu yếu phẩm, cặp sách và đồ dùng học tập; đồng thời phục vụ suất ăn miễn phí cho khoảng 2.500 người dân xã Pờ Tó, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 2 tỷ đồng, góp phần chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống cho người dân vùng khó khăn.