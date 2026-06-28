Khởi công công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Pờ Tó

(GLO)- Ngày 27-6, Ban Thường vụ Đoàn xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ khởi công công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Bình Hòa.

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Đoàn xã Pờ Tó trao bảng tượng trưng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cho thôn Bình Hòa quản lý. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng 14 bộ đèn năng lượng mặt trời trị giá 50 triệu đồng phục vụ triển khai công trình. Đoàn xã vận động doanh nghiệp hỗ trợ 15 trụ sắt; hệ thống chính trị và người dân thôn Bình Hòa đóng góp kinh phí mua, lắp đặt thêm 9 bộ đèn năng lượng mặt trời, hoàn thiện tuyến đường chiếu sáng trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên xã Pờ Tó cùng lực lượng vũ trang và người dân thôn Bình Hòa lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau lễ khởi công, đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng vũ trang, hệ thống chính trị và người dân thôn Bình Hòa đã triển khai lắp đặt hệ thống đèn.

Công trình được hoàn thành trong ngày, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đây là công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031; khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển địa phương.