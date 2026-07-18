(GLO)- Tỉnh đoàn Gia Lai vừa thông báo tuyển chọn 80 tình nguyện viên phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026. Liên hoan dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 5-8 tại phường Quy Nhơn và một số xã, phường trong tỉnh.

Theo đó, đối tượng được tuyển chọn là đoàn viên, thanh niên, sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng; đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các xã, phường; các cá nhân có nguyện vọng tham gia.

Các võ sĩ thi đấu trong chương trình “Đêm võ đài Bình Định” diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) vào tháng 2-2026. Ảnh: Rô Hok

Tình nguyện viên phải đáp ứng các tiêu chí: Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Có sức khỏe bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian diễn ra liên hoan. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác. Ưu tiên các ứng viên đã tham gia hoạt động tình nguyện, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hoặc đối ngoại; có hiểu biết cơ bản về lịch sử, văn hóa, du lịch tỉnh Gia Lai.

Tham gia phục vụ tại liên hoan, các tình nguyện viên có 5 nhiệm vụ: Hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn đại biểu, khách mời, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế. Hỗ trợ công tác hướng dẫn, điều phối các hoạt động tại địa điểm diễn ra liên hoan. Hướng dẫn, hỗ trợ khách tham quan, du khách trong quá trình tham dự các hoạt động. Tham gia công tác lễ tân, hậu cần, truyền thông và các hoạt động phục vụ khác. Thực hiện nhiệm vụ phiên dịch, hỗ trợ giao tiếp với các đoàn quốc tế đối với tình nguyện viên có trình độ ngoại ngữ phù hợp. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban tổ chức.

Các tình nguyện viên nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 13 đến 27-7, gửi về Tỉnh đoàn Gia Lai (địa chỉ: 29 Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Dự kiến ngày 27-7, Ban tổ chức sẽ phỏng vấn, tuyển chọn tình nguyện viên và tập huấn nghiệp vụ vào cuối tháng 7-2026.