Gia Lai: Gặp mặt, động viên 8 đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh năm 2026

(GLO)- Ngày 17-7, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình gặp mặt, ra quân đợt cao điểm 8 đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh năm 2026.

Đợt ra quân tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh năm 2026 có sự tham gia của 190 đoàn viên, thanh niên, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ thuộc 8 đội thanh niên tình nguyện.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: D.L

Cụ thể, Ban Thanh niên Công an tỉnh triển khai hoạt động tại xã Ia Dom (ngày 16 đến 17-7); Đoàn phường Quy Nhơn Nam ra quân tại xã Ia Chía (ngày 18 đến 19-7); Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai ra quân tại xã Ia O (ngày 22 đến 24-7); Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn ra quân tại xã Ia Nan (ngày 24 đến 26-7); Đoàn UBND tỉnh ra quân tại xã Ia Púch và Đoàn phường Quy Nhơn ra quân tại xã Ia Chía (ngày 1 đến 2-8); Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn ra quân tại xã Ia Pnôn (ngày 1 đến 3-8); Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra quân tại xã Ia Mơ (ngày 1-8).

Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn thành lập 3 đội tình nguyện ra quân tại làng Canh Giao (xã Vân Canh) từ ngày 7 đến 11-7, tại làng Blên (xã Lơ Pang) từ ngày 17 đến 18-7 và tại làng Kon Jôt Nak (xã Đak Sơmei) từ ngày 30 đến 31-7.

Tặng quà động viên cho đội hình tình nguyện Ban Thanh niên Công an tỉnh. Ảnh: D.L

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lý Anh Việt đề nghị các đội xây dựng quy chế hoạt động, bảo đảm an toàn cho các thành viên; tôn trọng phong tục, tập quán của đồng bào địa phương, nhất là tại các xã biên giới; triển khai các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các thành viên, tăng cường phối hợp với tổ chức Đoàn tại địa phương để lan tỏa tinh thần tình nguyện và huy động người dân cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng.