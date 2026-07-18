Thăm, tặng quà động viên các đội hình “Mùa hè xanh” tại vùng biên giới Gia Lai

(GLO)- Ngày 18-7, Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai và Thường trực Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đến thăm, động viên các đội hình tình nguyện đang triển khai Chiến dịch “Mùa hè xanh” tại các xã Ia Mơ, Ia Nan và Ia Chia.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai; Hồ Thị Ánh Tuyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh; Đỗ Đức Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tặng quà cho đội sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Ia Chia, đội hình tình nguyện gồm 37 sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” từ ngày 15 đến 19-7 với nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, cây điều; thăm, tặng quà gia đình chính sách; thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”...

Trong khi đó, 30 sinh viên Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch tại xã Ia Mơ từ ngày 10 đến 20-7. Đội hình thực hiện nhiều công trình, phần việc hướng về cộng đồng như: xây dựng công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Tổ quốc - Thắp sáng niềm tin” với 100 trụ cờ tại các xã Ia Mơ và Ia Lâu; sửa chữa nhà ở cho hộ dân khó khăn; sơn sửa trường học; dặm vá đường giao thông; tổ chức lớp học xanh tái chế và sân chơi “Gia sư áo xanh - Rung chuông vàng mùa hè”…

Tại xã Ia Nan, 20 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, nạo vét kênh mương, sơn sửa trường học, tổ chức ôn tập hè cho học sinh...

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tặng quà cho đội sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương tinh thần xung kích, trách nhiệm của các sinh viên. Đồng thời, động viên các đội hình tiếp tục phát huy sức trẻ, giữ gìn sức khỏe, bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia chiến dịch, góp phần hoàn thành các công trình, phần việc đã đề ra.

Dịp này, Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng những phần quà đến các đội hình “Mùa hè xanh”, cổ vũ sinh viên tiếp tục lan tỏa tinh thần tình nguyện và để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân địa phương.