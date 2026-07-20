Hấp dẫn, sôi nổi tại Ngày hội thể thao của thiếu nhi Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 17 đến 19-7, hơn 300 vận động viên đã tạo nên bầu không khí sôi nổi tại Giải Bóng đá và Giải Bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ I-2026. Những trận cầu hấp dẫn cùng các màn so tài quyết liệt đã góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong thiếu nhi.

Những trận cầu gay cấn dưới nắng hè

Trong ba ngày diễn ra Giải Bóng đá thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ I-2026, sân bóng tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) luôn sôi động.

Giải năm nay quy tụ 22 đội bóng với 220 cầu thủ, chia thành 7 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn những đội xuất sắc bước vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết theo thể thức loại trực tiếp.

Từ sáng đến chiều, hơn 30 trận đấu diễn ra trong tiếng hò reo của đồng đội, phụ huynh và khán giả. Dưới cái nắng tháng 7, những cầu thủ nhí vẫn miệt mài cống hiến nhiều pha bóng đẹp.

Chiều 19-7, trận chung kết giữa U11 MM Quy Nhơn 1 và U11 phường Hoài Nhơn Đông đã khép lại giải đấu. Dù phải đối đầu với đối thủ được đánh giá cao hơn, các cầu thủ U11 phường Hoài Nhơn Đông vẫn nỗ lực thi đấu đến những phút cuối.

Chung cuộc, đội U11 MM Quy Nhơn 1 giành chiến thắng 8-0 để lên ngôi vô địch. Đội U11 phường Hoài Nhơn Đông đoạt giải nhì; 2 giải ba thuộc về đội U11 phường Hoài Nhơn và CLB Bóng đá phường Bình Định.

Niềm vui của tập thể đội U11 MM Quy Nhơn 1 khi trở thành nhà vô địch Giải Bóng đá thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ I-2026. Ảnh: D.L

Đằng sau chức vô địch của đội U11 MM Quy Nhơn 1 là quá trình tập luyện bền bỉ. Theo anh Lê Minh Mính - Huấn luyện viên đội U11 MM Quy Nhơn 1, nhờ cả đội gắn bó với nhau trong nhiều năm nên thi đấu rất ăn ý.

Giải lần này vừa là cơ hội để các em cọ xát, vừa để tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào hai giải đấu lớn tiếp theo là Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai và Festival U9, U11, U13 Vietnam 2026 nên mỗi bạn đều thi đấu hết sức mình.

Nổi bật là tiền đạo Đặng Lê Nguyên An (SN 2015) khi ghi 15 bàn thắng và trở thành Vua phá lưới. “Việc ghi được nhiều bàn thắng không hề dễ vì đội nào cũng thi đấu rất quyết tâm. Em rất vui và tự hào khi vừa đạt thành tích cá nhân, vừa được cùng các đồng đội giành chức vô địch” - An tâm sự.

Ban Tổ chức trao giải phụ cho 3 cầu thủ nhí, gồm: Giải cầu thủ xuất sắc (Lưu Hồ Quý - đội U11 MM Quy Nhơn), Vua phá lưới (Đặng Lê Nguyên An - đội U11 MM Quy Nhơn), Thủ môn xuất sắc (Lê Châu Vũ - đội U11 phường Hoài Nhơn Đông). Ảnh: D.L

Ở bên kia sân, dù đội nhà không thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch, chị Hà Thị Ngọc Bích - Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông vẫn nán lại động viên các cầu thủ nhí sau trận đấu. Theo chị, kết quả chuyên môn là điều ai cũng mong muốn, nhưng điều quan trọng hơn là các em đã có thêm một sân chơi bổ ích.

Đội U11 phường Hoài Nhơn Đông đoạt giải Nhì chung cuộc. Ảnh: D.L

Chị Bích chia sẻ: “Điều đáng mừng là các em đã thi đấu hết mình, đoàn kết và không bỏ cuộc đến phút cuối. Qua mỗi trận đấu, các em không chỉ rèn luyện kỹ thuật mà còn học được tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật và sự tự tin. Đó là những trải nghiệm đáng quý mà các em sẽ mang theo sau khi giải đấu khép lại”.

CLB Bóng đá phường Bình Định (áo trắng) và Đội U11 phường Hoài Nhơn (xanh da trời) đồng hạng ba chung cuộc. Ảnh: D.L

Rèn bản lĩnh dưới làn nước xanh

Không kém phần sôi động so với sân cỏ, hồ bơi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh cũng liên tục vang tiếng còi xuất phát, tiếng cổ vũ của phụ huynh và những tràng vỗ tay khi các vận động viên (VĐV) lần lượt chạm đích.

Mỗi lượt bơi chỉ diễn ra trong vài chục giây nhưng đều là màn so kè quyết liệt, khi khoảng cách giữa các vận động viên nhiều lúc chỉ tính trong tích tắc.

Diễn ra trong hai ngày 17 và 18-7, Giải Bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ I-2026 quy tụ 91 VĐV từ 12-15 tuổi tranh tài ở 8 nội dung thuộc hai kiểu bơi tự do và bơi ếch dành cho nam, nữ ở hai nhóm tuổi 12-13 và 14-15.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 24 huy chương (gồm 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 8 huy chương đồng) và 40 giải khuyến khích.

Giải Bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ I-2026 đã khép lại thành công tốt đẹp. Ảnh: D.L

Bên cạnh những tấm huy chương, giải đấu còn mang ý nghĩa thiết thực khi góp phần khuyến khích trẻ em học bơi, biết bơi và yêu thích bơi lội - một kỹ năng sinh tồn quan trọng trong công tác phòng, chống đuối nước.

Trong số các đơn vị tham gia, CLB Bơi Thanh Tùng (phường Hoài Nhơn) để lại dấu ấn khi cử 5 vận động viên tranh tài ở hai nhóm tuổi 12-13 và 14-15 và đều đạt thành tích tốt: 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và 6 giải khuyến khích.

Góp phần vào thành tích đó là Huỳnh Đông Khánh Ngân (SN 2012) - một trong số những VĐV giành nhiều hơn 1 huy chương tại giải với huy chương vàng nội dung 50 m bơi tự do nữ và huy chương đồng nội dung 50 m bơi ếch nữ nhóm tuổi 14-15.

Khánh Ngân (thứ 3 từ phải sang) chinh phục được 2 huy chương trong cùng một giải đấu. Ảnh: D.L

Khánh Ngân chia sẻ: “Để chuẩn bị cho giải đấu, em duy trì tập luyện đều đặn theo giáo án của huấn luyện viên, đồng thời tuân thủ chế độ dinh dưỡng để có thể lực tốt nhất. Ngoài nội dung bơi tự do, em cũng thử sức với bơi ếch dù mới tập chưa đầy một tháng. Em rất vui khi giành được cả 2 huy chương, nhưng sẽ tiếp tục cố gắng để “đổi màu” huy chương ở những giải đấu tiếp theo”.

Không chỉ VĐV, nhiều phụ huynh cũng dõi theo từng lượt bơi với tâm trạng hồi hộp không kém. Mỗi khi các em chạm thành hồ, tiếng reo hò và những tràng pháo tay lại vang lên, tạo nên bầu không khí sôi nổi.

Có mặt để cổ vũ con trai thi đấu trong màu áo CLB Bơi lội Trường THCS Nhơn An (phường An Nhơn Đông), chị Võ Thị Mỹ Lệ cho rằng giải đấu được tổ chức bài bản, tạo điều kiện để các em tập trung thi đấu.

Chị Lệ (bìa trái) luôn sát cánh cùng con trong những ngày diễn ra giải đấu. Ảnh: D.L

Chị Lệ chia sẻ: “Tôi thấy Ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo, đội ngũ trọng tài làm việc công tâm nên phụ huynh cũng rất yên tâm. Điều quan trọng hơn cả là các con có thêm một sân chơi bổ ích để giao lưu, rèn luyện bản thân và thêm yêu môn bơi”.