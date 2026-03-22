Tuy Phước tổ chức thành công Giải bơi lội Đại hội TDTT lần thứ I

MỘC MIÊN
(GLO)- Trong 2 ngày 21 và 22-3, tại Trung tâm Thể dục thể thao Hà Thanh, xã Tuy Phước đã tổ chức thành công Giải bơi lội trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ I năm 2026.

Giải đấu thu hút 61 vận động viên (40 nam, 21 nữ) đến từ 5 đơn vị trên địa bàn, tham gia tranh tài ở 20 nội dung thi đấu thuộc các môn bơi ếch và bơi tự do với các cự ly 25m, 50m và 100m, chia theo nhiều nhóm tuổi.

Vận động viên tranh tài ở nội dung bơi tự do. Ảnh: M.Miên

Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 60 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đội Diêu Trì, giải nhì thuộc về đội Phước Lộc và giải ba thuộc về đội Tuy Phước.

Lãnh đạo xã Tuy Phước trao giải toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: M.Miên

Giải bơi lội là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội TDTT xã Tuy Phước lần thứ I, góp phần phát hiện, bồi dưỡng vận động viên năng khiếu, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong nhân dân.

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

