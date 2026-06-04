Hoàng Tấn Vinh giành 2 huy chương tại Giải vô địch cúp cờ vua và cờ vây quốc gia 2026

(GLO)- Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh (học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) vừa xuất sắc giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại Giải vô địch cúp cờ vua và cờ vây quốc gia 2026.

Giải vô địch cúp cờ vua và cờ vây quốc gia 2026 do Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức từ ngày 28-5 đến 3-6, quy tụ gần 1.100 kỳ thủ xuất sắc đến từ các tỉnh, thành và các câu lạc bộ trên toàn quốc. Hoàng Tấn Vinh là đại diện duy nhất của Câu lạc bộ cờ vua Sao Việt tại giải lần này.

Tham gia thi đấu ở bảng U12 nâng cao, Hoàng Tấn Vinh tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng khi giành huy chương vàng nội dung cờ chớp cá nhân và huy chương bạc nội dung cờ nhanh cá nhân. Ở nội dung cờ siêu chớp bảng vô địch, em xếp vị trí thứ 5.

Trước đó, tại Giải vô địch cờ vua các câu lạc bộ quốc gia vào tháng 5-2026, Hoàng Tấn Vinh xuất sắc mang về cho Sao Việt 2 huy chương vàng cá nhân cùng 1 huy chương bạc đồng đội, khẳng định vị thế của một trong những kỳ thủ trẻ triển vọng của cờ vua Gia Lai.

Hiện tại, Hoàng Tấn Vinh đang chuẩn bị để tham dự Giải vô địch cờ vua trẻ Châu Á năm 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 7 tới.