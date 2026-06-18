CLB Sao Việt Gia Lai đạt thành tích cao tại giải bơi "Đường đua xanh"

Các đơn vị đạt thành tích cao tại giải đấu như: CLB Sao Việt Gia Lai giành 8 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng; UBND xã Chư Sê đoạt 6 huy chương vàng; CLB Linh Loan giành 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng...
Giải bơi diễn ra từ ngày 16 đến 18-6, với sự tham gia của hơn 400 huấn luyện viên, VĐV đến từ 60 đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Các VĐV tranh tài ở 25 nội dung thuộc 6 nhóm tuổi: nhóm 6-8 tuổi (cá nhân nam, nữ cự ly 50 m tự do và 50 m bơi ếch); nhóm 9-11 tuổi (cá nhân nam, nữ cự ly 50 m tự do và 50 m ếch); nhóm từ 12-13 tuổi, 14-15 tuổi và 16-17 tuổi (cá nhân nam nữ, cự ly 50 m bơi tự do, 50 m bơi ếch); nhóm từ 18 tuổi trở lên (cá nhân nam, nữ cự ly 50 m bơi tự do, 50 m bơi ếch, 50 m cứu đuối dành cho nam với 25 m bơi tự do và 25 m dìu người bị nạn).
Giải bơi “Đường đua xanh” năm 2026 được tổ chức nhằm phát triển phong trào dạy bơi, học bơi trong học sinh, thanh thiếu nhi; tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để các vận động viên phong trào giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng cứu đuối và phòng-chống tai nạn đuối nước.