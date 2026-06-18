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CLB Sao Việt Gia Lai đạt thành tích cao tại giải bơi "Đường đua xanh"

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Ngày 18-6, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) đã diễn ra các trận chung kết và trao thưởng cho các vận động viên (VĐV) đạt thành tích cao tại Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026. 

Các đơn vị đạt thành tích cao tại giải đấu như: CLB Sao Việt Gia Lai giành 8 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng; UBND xã Chư Sê đoạt 6 huy chương vàng; CLB Linh Loan giành 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng...

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Ban Tổ chức trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao tại giải đấu. Ảnh: H.V

Giải bơi diễn ra từ ngày 16 đến 18-6, với sự tham gia của hơn 400 huấn luyện viên, VĐV đến từ 60 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các VĐV tranh tài ở 25 nội dung thuộc 6 nhóm tuổi: nhóm 6-8 tuổi (cá nhân nam, nữ cự ly 50 m tự do và 50 m bơi ếch); nhóm 9-11 tuổi (cá nhân nam, nữ cự ly 50 m tự do và 50 m ếch); nhóm từ 12-13 tuổi, 14-15 tuổi và 16-17 tuổi (cá nhân nam nữ, cự ly 50 m bơi tự do, 50 m bơi ếch); nhóm từ 18 tuổi trở lên (cá nhân nam, nữ cự ly 50 m bơi tự do, 50 m bơi ếch, 50 m cứu đuối dành cho nam với 25 m bơi tự do và 25 m dìu người bị nạn).

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Ban Tổ chức trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao ở nhóm tuổi từ 18 tuổi trở lên. Ảnh: H.V

Giải bơi “Đường đua xanh” năm 2026 được tổ chức nhằm phát triển phong trào dạy bơi, học bơi trong học sinh, thanh thiếu nhi; tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để các vận động viên phong trào giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng cứu đuối và phòng-chống tai nạn đuối nước.

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