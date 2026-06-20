Giải vô địch cờ tướng các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ III quy tụ gần 100 kỳ thủ

(GLO)- Sáng 20-6, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Cờ tướng Gia Lai đã khai mạc Giải vô địch cờ tướng cá nhân và đồng đội các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ III năm 2026.

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày (20 và 21-6), quy tụ gần 100 kỳ thủ đến từ các câu lạc bộ, đội tuyển cờ tướng của các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung như: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự. Ảnh: Minh Chí

Đặc biệt, giải đấu có sự góp mặt của 2 nữ kiện tướng quốc gia cùng nhiều kỳ thủ giàu kinh nghiệm, hứa hẹn tạo nên những màn đấu trí hấp dẫn.

Các kỳ thủ tranh tài ở 2 nội dung cá nhân và đồng đội. Nội dung cá nhân thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván, với thời gian 15 phút cộng 5 giây tích lũy cho mỗi bên. Sau khi kết thúc nội dung cá nhân, 8 đội có thành tích cao nhất sẽ bước vào vòng loại trực tiếp để tranh ngôi vô địch đồng đội.

Ngay sau lễ khai mạc, các kỳ thủ đã bước vào những ván đấu đầu tiên với tinh thần thi đấu nghiêm túc. Nhiều thế cờ giằng co cùng các màn đấu trí kịch tính đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu cờ.

Các kỳ thủ tranh tài ở nội dung cá nhân. Ảnh: Minh Chí

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến của giải đấu được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, tạo điều kiện để người hâm mộ theo dõi và cổ vũ từ xa.