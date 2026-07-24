Từ buôn làng Jrai đến võ đài MMA chuyên nghiệp

(GLO)- Sinh ra trong một gia đình còn nhiều khó khăn ở làng Díp (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), A Lê Thông đã vượt qua những năm tháng mưu sinh vất vả để theo đuổi đam mê võ thuật.

Bằng ý chí, sự khổ luyện và quyết tâm không bỏ cuộc, chàng trai người Jrai từng bước khẳng định tên tuổi trên đấu trường võ thuật tổng hợp (MMA) chuyên nghiệp, đồng thời ấp ủ khát vọng trở về quê hương truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ.

A Lê Thông (ở giữa) rèn luyện thể lực và kỹ thuật tại No.1 Muay Club (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: NVCC

Tuổi thơ của A Lê Thông gắn với cuộc sống thiếu thốn nơi buôn làng. Mẹ thường xuyên đau ốm, cha làm đủ nghề để nuôi gia đình. Chính hoàn cảnh ấy đã hun đúc trong chàng trai Jrai ý chí vươn lên và khát vọng đổi thay cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Ngay từ nhỏ, Thông đã sớm yêu thích thể thao. Em từng tham gia nhiều môn như bóng đá, bóng chuyền, karate, cầu lông và bắn nỏ. Năm 2015, tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Chư Păh, Thông giành giải nhất môn bắn nỏ và giải nhì môn cầu lông. Những thành tích đầu tiên đã tiếp thêm động lực để em nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp.

Những năm học THCS và THPT, Thông phải sống xa gia đình. Mỗi kỳ nghỉ hè, em đều đi làm thêm để phụ giúp cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp THPT, em thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong 2 năm. Môi trường rèn luyện đã giúp chàng trai Jrai hình thành tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó.

Xuất ngũ, trong một lần xem HLV Nguyễn Trần Duy Nhất thi đấu, Thông bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ và bản lĩnh của nhà vô địch. Tin rằng mình có đủ khả năng theo đuổi con đường võ thuật chuyên nghiệp, em quyết định vào TP. Hồ Chí Minh tìm kiếm cơ hội.

Những ngày đầu nơi đất khách là quãng thời gian đầy thử thách. Để có tiền trang trải cuộc sống và duy trì việc tập luyện, Thông làm đủ nghề như bốc vác, phục vụ quán phở, quán ăn, giữ xe... Mọi đồng tiền kiếm được em đều dành cho việc theo đuổi đam mê.

“Có lúc em cũng muốn bỏ cuộc vì quá vất vả. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến tương lai của mình thì em lại tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn”, Thông chia sẻ.

A Lê Thông được trọng tài xướng tên sau khi giành chiến thắng trong trận đấu tại Giải vô địch MMA TP. Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: NVCC

Với nền tảng karate từ nhỏ, Thông đăng ký học lớp phong trào tại No.1 Muay Club. Chỉ sau vài tháng miệt mài tập luyện, em đã vượt qua kỳ tuyển chọn và trở thành thành viên đội tuyển chính thức của câu lạc bộ. Từ đó, guồng quay tập luyện cường độ cao bắt đầu. Mỗi buổi tập là những giờ rèn thể lực, kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu. Với Thông, thành công không đến từ may mắn mà được đánh đổi bằng những giờ tập luyện khắc nghiệt cùng sự bền bỉ mỗi ngày.

Hiện nay, Thông tập luyện các nội dung Muay Thái, Kickboxing, MMA và Jujitsu. Sự kiên trì đã mang lại những thành quả đầu tiên. Em giành chiến thắng ngay trong trận MMA chuyên nghiệp đầu tiên tại Lion Championship. Đặc biệt, tháng 6-2026 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp khi Thông liên tiếp giành Huy chương Vàng Giải Muay trẻ TP. Hồ Chí Minh và Huy chương Vàng Giải vô địch MMA TP. Hồ Chí Minh.

A Lê Thông (giữa) giành Huy chương Vàng Giải vô địch MMA TP. Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: NVCC

“Mỗi lần bước lên võ đài, em đều cảm thấy rất vui và tự hào. Em mong khi mọi người biết đến mình thì cũng sẽ biết nhiều hơn về Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc văn hóa và giàu tình người”, Thông bộc bạch.

Không chỉ hướng tới những danh hiệu trên sàn đấu, chàng trai Jrai còn mang trong mình những mục tiêu rất đời thường: xây dựng ngôi nhà khang trang cho bố mẹ và sau này trở về quê hương mở lớp dạy võ miễn phí hoặc với mức học phí phù hợp để truyền cảm hứng cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Em muốn nhắn với các em nhỏ ở Gia Lai rằng hãy không ngừng học tập, rèn luyện và dám ước mơ. Ước mơ không mất phí, điều quan trọng là mình có đủ quyết tâm để theo đuổi hay không”, Thông chia sẻ.

HLV Nguyễn Trần Duy Nhất (bên phải) hướng dẫn kỹ thuật cho A Lê Thông trong buổi tập trước khi bước vào thi đấu. Ảnh: NVCC

Đánh giá về học trò, HLV Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết, A Lê Thông là một trong những võ sĩ trưởng thành từ lớp phong trào của No.1 Muay Club. Theo anh, ngay từ kỳ tuyển chọn, Thông đã gây ấn tượng với nền tảng thể lực, sức bền cùng tố chất phù hợp với Muay Thái và MMA. Điều vị HLV đánh giá cao hơn cả là sự chân chất của chàng trai người Jrai, cùng tinh thần cầu tiến, luôn nghiêm túc tập luyện và không ngừng hoàn thiện bản thân.

“Thông có ước mơ rất lớn là trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, được khoác lên mình màu cờ sắc áo Việt Nam tại các giải đấu quốc tế. Hai tấm Huy chương Vàng Muay và MMA TP. Hồ Chí Minh năm 2026 cho thấy em đang đi đúng hướng. Câu lạc bộ sẽ tiếp tục đầu tư để Thông phát triển lâu dài”, HLV Nguyễn Trần Duy Nhất nhận định.

Vị huấn luyện viên cũng cho biết sẽ sớm trở lại Gia Lai để tìm kiếm những thanh thiếu niên có tố chất võ thuật, đưa vào TP. Hồ Chí Minh đào tạo bài bản. Theo anh, Tây Nguyên là vùng đất có nhiều bạn trẻ sở hữu nền tảng thể lực tốt, nếu được phát hiện và bồi dưỡng đúng hướng sẽ có cơ hội chinh phục các đấu trường trong nước và quốc tế.

Con đường phía trước của A Lê Thông vẫn còn nhiều thử thách. Song với ý chí được tôi luyện từ những năm tháng mưu sinh cùng khát vọng không ngừng vươn lên, chàng trai Jrai đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ chinh phục những võ đài lớn. Hơn hết, em vẫn luôn giữ lời hứa với chính mình: một ngày trở về quê hương, truyền lửa đam mê võ thuật cho lớp trẻ nơi buôn làng đã nuôi dưỡng em khôn lớn.