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Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

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Các câu lạc bộ đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh: Bá Bính

Trong không khí sôi động, vui tươi, các câu lạc bộ đã mang đến nhiều tiết mục dân vũ và Shuffle Dance đặc sắc. Với những bộ trang phục rực rỡ, động tác đều đẹp và phong cách biểu diễn tự tin, các hội viên đã thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm đam mê rèn luyện thể thao và nâng cao sức khỏe.

Được tổ chức định kỳ hằng tháng, chương trình giao lưu dân vũ của Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường ngày càng thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

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Chương trình thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ. Ảnh: Bá Bính

Đây không chỉ là sân chơi bổ ích để các câu lạc bộ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết mà còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng; xây dựng lối sống vui tươi, lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ, góp phần tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng sôi nổi.

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