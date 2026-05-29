Hơn 120 cơ thủ tranh tài tại Giải billiards carom 3 băng mở rộng tranh cúp CLB NZ năm 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Ngày 29-5, Câu lạc bộ (CLB) Billiards NZ (phường Quy Nhơn) tổ chức Giải billiards carom 3 băng mở rộng tranh cúp CLB NZ năm 2026.

Giải billiards carom 3 băng mở rộng tranh cúp CLB NZ năm 2026 thu hút hơn 120 cơ thủ đến từ các CLB trong tỉnh cùng một số CLB khách mời đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tham gia tranh tài. Trong đó có các cơ thủ nổi tiếng như: Trần Quyết Chiến, Trần Phi Hùng (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Duy Trung (Đà Nẵng)...

Các cơ thủ tranh tài tại Giải billiards mở rộng tranh cúp CLB NZ năm 2026. Ảnh: Hoàng Quân

Các cơ thủ được bốc thăm chia thành 2 bảng và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Ở vòng loại, các cơ thủ thi đấu 30 điểm trong 40 lượt cơ; từ vòng 1/8 đến tứ kết thi đấu 35 điểm, không tính lượt cơ; từ bán kết đến chung kết thi đấu 40 điểm, không tính lượt cơ.

Theo cơ cấu giải thưởng, cơ thủ vô địch sẽ nhận 20 triệu đồng; á quân nhận 10 triệu đồng; 2 cơ thủ đồng hạng ba nhận 5 triệu đồng/người. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải thưởng 1 triệu đồng cho cơ thủ có lượt cơ ghi nhiều điểm nhất giải đấu.

Đây là dịp để các cơ thủ carom 3 băng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần phát triển phong trào billiards trên địa bàn tỉnh.

Giải đấu sẽ bế mạc chiều 31-5.

