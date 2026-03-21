Cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa: "Tôi muốn giành nhiều danh hiệu trong màu áo Gia Lai"

(GLO)- Sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi, sống và tập luyện billiards ở TP Hồ Chí Minh, nhưng Nguyễn Nhất Hòa (SN 1983) là thành viên đội tuyển Gia Lai.

Trong dịp về Gia Lai kiểm tra chuyên môn, anh đã dành cho phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cuộc trao đổi về hành trình đặc biệt với môn thể thao được nhiều người yêu thích.

Cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa tập luyện và giao lưu tại CLB Billiards Quy Nhơn chiều 17-3. Ảnh: Hoàng Quân

* Chào anh, điều gì khiến anh chọn con đường trở thành một vận động viên chuyên nghiệp?

- Tôi từng có công việc khá ổn định với 7 năm lái xe cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Tuy nhiên, khi đến với billiards, tôi cảm thấy mình phù hợp với môn thể thao này, nên sau khi cân nhắc, tôi quyết định vào TP Hồ Chí Minh - nơi có rất nhiều cơ thủ giỏi - để được cọ xát nâng cao trình độ. Đây cũng là môn thể thao đang được nhiều người, đặc biệt khu vực phía Nam yêu thích; nhiều VĐV Việt Nam đã thành công ở đấu trường quốc tế nên tôi cũng muốn thử sức mình.

* Ở môn thể thao ngoài yếu tố kỹ thuật còn đòi hỏi sự khéo léo, óc tư duy và cả tâm lý thi đấu vững vàng như billiards, hẳn anh phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được những thành công như hiện tại.

- Tôi chơi billiards từ năm 2014, đặc biệt có niềm đam mê với nội dung carom 3 băng. Vì vậy, hằng ngày, tôi dành rất nhiều thời gian để tập luyện các kỹ thuật, nghiên cứu các thế bi, nhất là sau khi quyết định theo billiards chuyên nghiệp từ năm 2022. Ngày nào không cầm cơ là tôi cảm thấy như thiếu đi điều gì đó.

Hiện nay, tôi hợp tác với một CLB billiards ở TP. Hồ Chí Minh, nơi vừa đảm bảo thu nhập để tôi trang trải cuộc sống, vừa có điều kiện tiếp tục gắn bó với đam mê của mình. Bên cạnh đó, tôi đăng ký tham gia rất nhiều giải đấu để cọ xát, học hỏi, nâng cao trình độ và bản lĩnh thi đấu.

* Đã khẳng định tài năng ở nhiều giải đấu, được nhiều đơn vị đánh tiếng mời về, nhưng anh đã quyết định đầu quân cho đội tuyển billiards Gia Lai, hẳn có lý do đặc biệt nào đó?

- Trong quá trình tham dự các giải đấu, tôi được tiếp xúc với nhiều anh em cơ thủ Gia Lai và nhận thấy ở họ sự chân tình, gần gũi. Lãnh đạo ngành thể thao ở đây cũng có sự quan tâm đối với bộ môn billiards. Vì vậy, khi được HLV đội tuyển billiards Gia Lai mời về, tôi rất vui và cảm thấy vinh dự. Tại đây, mọi người đều như anh em một nhà, sẵn sàng giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ.

* Tại Giải billiards HBSF III Cup MIN table 2025 diễn ra từ ngày 29-9 đến 4-10-2025 tại TP Hồ Chí Minh, anh đã đánh bại cả cơ thủ số 1 carom 3 băng Việt Nam Trần Quyết Chiến ở vòng tứ kết và suýt thắng cả cơ thủ Bao Phương Vinh. Đó hẳn là những ký ức đẹp!

- Việc giành chiến thắng trước những cơ thủ hàng đầu thế giới là rất đáng tự hào. Nó tiếp thêm cho tôi sự tự tin để đi tiếp con đường phía trước. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh vẫn là những cơ thủ đẳng cấp thế giới, chiến thắng của tôi cũng chỉ là một khoảnh khắc xuất thần. Việc được tham gia các giải đấu quốc tế giúp các cơ thủ Việt Nam tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý giá để chinh phục những mục tiêu cao. Tôi cũng mong muốn có điều kiện tham gia những giải đấu lớn như thế.

Cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa trong buổi kiểm tra chuyên môn ngày 18-3. Ảnh: Hoàng Quân

* Từng giành chức vô địch quốc gia năm 2025 nội dung carom 1 băng sau khi vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Chiêm Hồng Thái, Trần Đức Minh, Hồ Hoàng Hùng (đương kim vô địch carom 1 băng châu Á), mục tiêu lớn nhất của anh trong năm 2026 là gì?

- Tính đến nay, chức vô địch quốc gia nội dung carom 1 băng năm 2025 là danh hiệu cao nhất mà tôi giành được. Năm 2026, dự kiến tôi sẽ tham gia khá nhiều giải đấu. Do đã giành quyền trụ hạng ở Giải vô địch billiards - snooker quốc gia cả 2 nội dung carom 1 băng và carom 3 băng nên tôi không phải tham gia vòng 1 năm nay. Tuy nhiên, từ ngày 1-4, tôi sẽ tham gia vòng tuyển chọn World Cup tour đấu TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó là giải vô địch carom 1 băng châu Á. Đặc biệt, cuối năm nay, đội tuyển billiards Gia Lai sẽ tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh. Đây là giải đấu quan trọng, nên tôi cùng các đồng đội đang cố gắng có sự chuẩn bị tốt nhất để giành những tấm huy chương quý giá tại sự kiện này.

* Xin cảm ơn, chúc anh gặt hái thêm nhiều thành công!