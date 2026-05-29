Trận cầu “sinh tử” với Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- V.League 2025-2026 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn, nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chật vật cho cuộc đua trụ hạng. Trận đối đầu với Hà Nội trên sân Pleiku vào chiều 31-5 như một cuộc chiến “sinh tử” đối với đội bóng phố núi.

Ngoài mùa giải V.League 2021 bị hủy bởi Covid-19, người hâm mộ đội bóng HAGL đã quá quen với câu chuyện đua trụ hạng. Nhưng hầu hết họ đều sớm an phận với một kết quả an toàn.

HAGL sẽ phải bước vào trận cầu "sinh tử" với Hà Nội. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, V.League 2025-2026 là mùa giải khác hẳn, khi chỉ còn 2 vòng đấu, HAGL vẫn phải sốt sắng cho tấm vé ở lại giải đấu cao nhất Việt Nam -nơi họ từng tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 2 chức vô địch liên tiếp khi vừa thăng hạng từ giải hạng nhất.

Nhưng nhìn lại chặng đường mà HAGL đã trải qua, đây là thứ họ buộc phải chấp nhận với chuỗi thành tích bết bát. Sau 24 vòng đấu, họ chỉ giành được 23 điểm. Số điểm này chỉ hơn vị trí đá play-off của SHB Đà Nẵng vẻn vẹn 1 trận thắng trong khi đội bóng Đà thành đang có hiệu số tốt hơn đoàn quân huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi với -10 và -13.

Hàng thủ với những Trung Kiên, Jairo, Quang Kiệt… vẫn nằm trong tốp 9 đội để thủng lưới ít nhất giải. Nhưng hàng công lại là một “thảm họa” dẫn đến việc họ phải ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng trong suốt mùa giải vừa qua.

Các chân sút của HAGL chỉ ghi được 20 bàn thắng sau 24 trận mùa này. Ảnh: Văn Ngọc

Sau 24 trận, HAGL chỉ ghi được 20 bàn thắng. Ở V.League mùa này, con số này chỉ giúp đội bóng phố núi xếp trên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở khả năng săn bàn. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nổi tiếng với lối đá thực dụng, chỉ ghi được 15 bàn thắng nhưng họ cũng chỉ để lọt lưới 26 bàn. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang bỏ xa HAGL với 5 điểm.

HAGL không thiếu những chân sút ngoại như 2 tiền đạo Conceicao, Gabriel hay tiền vệ Marciel; thậm chí trung vệ Jairo trong nhiều thời điểm cũng được đôn lên chơi tiền đạo bất đắc dĩ. Nhưng tất cả trong số họ không có ai ghi quá 3 bàn thắng.

Con số này bằng với số bàn thắng của Nguyễn Minh Tâm - tiền đạo của HAGL đã được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam. Một tiền đạo khác cũng trong màu áo U23 Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc lại có 10 bàn thắng cho Công an Hà Nội.

Tính riêng trong tốp 15 vua phá lưới mùa giải này, người đứng cuối cùng Atshimene Charles của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã có đến 6 bàn - hơn con số 5 của cặp tiền đạo HAGL là Conceicao và Gabriel cộng lại.

HLV Lê Quang Trãi gặp khó với tình hình nhân sự hiện tại. Ảnh: Văn Ngọc

Trên thực tế, đội bóng của bầu Đức đang trải qua một mùa giải rất khó khăn. Các trụ cột như Minh Vương, Ngọc Quang, Bảo Toàn, Quang Nho, Lý Đức… đồng loạt ra đi tìm bến đỗ mới.

Điều này buộc HLV Lê Quang Trãi phải đôn các cầu thủ trẻ lên sân chơi cao nhất của bóng đá Việt. Với kinh nghiệm thi đấu ít ỏi, hầu hết các vị trí thay thế chưa thể khỏa lấp khoảng trống do những đàn anh để lại.

Cùng với đó, ngoại binh cũng là vấn đề lớn với chiến lược gia họ Lê. Ngoài các tiền đạo, Marciel cũng đang có dấu hiệu chững lại sau khi đã có những mùa giải sắm vai hạt nhân cho lối chơi của HAGL. Khán giả không khó để thấy những bước chân lững thững, những phản ứng không hài lòng với các vệ tinh xung quanh của chàng tiền vệ Brazil trong trận đấu.

Ông Vũ Tiến Thành - nguyên Giám đốc Kỹ thuật HAGL từng tuyên bố Marciel là một trong những tiền vệ hay nhất ở V.League hiện tại. Với một cầu thủ có đẳng cấp như Marciel, việc chơi với những đồng đội non nớt ở một đội bóng không xác định mục tiêu tốp đầu, thường xuyên phải đua trụ hạng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý cũng như nguồn cảm hứng chơi bóng.

Với những cơ sở đó, việc HAGL giành chiến thắng trước Hà Nội đang là một thử thách cực đại. Trong 6 trận gần nhất, HAGL chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất. Trong khi đó, đội bóng thủ đô lại có 6 trận thắng trong 7 trận gần nhất ở V.League.

Những trận thắng như chẻ tre đang giúp thầy trò HLV Harry Kewell nắm giữ vị trí thứ ba và cạnh tranh với Ninh Bình đang xếp thứ 4 cùng có 45 điểm. Hà Nội rõ ràng không muốn để mất tốp 3 và trước một HAGL không có nhiều sức phản kháng ở thời điểm hiện tại, đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn giành lấy 3 điểm.

Đáng nói, sân Pleiku từng là điểm tựa cho HAGL nhưng lại trở thành nơi chứng kiến nỗi buồn của người hâm mộ. Trong 5 trận đấu gần nhất trên sân nhà, đội bóng của bầu Đức để thua 4 và chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa 0-0 trước Hải Phòng.

Marciel (trái) không có phong độ tốt ở mùa giải năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Trong bối cảnh đó, HAGL buộc phải có điểm nếu không muốn SHB Đà Nẵng vượt mặt khi đội bóng Đà thành đến làm khách trước đội không còn mục tiêu thứ hạng như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở vòng đấu cuối, họ còn phải làm khách trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh vé trụ hạng là Becamex TP. Hồ Chí Minh, nên áp lực càng lớn hơn với thầy trò HLV Lê Quang Trãi.

Vô vàn khó khăn đang dồn lên đội bóng phố núi ở thời điểm hiện tại. Hãy chờ xem niềm tin nào sẽ giúp HAGL vượt qua “cửa tử” ở mùa giải này để giành quyền tự quyết cho số phận của mình!