Hoàng Anh Gia Lai thất bại trong trận cầu đặc biệt trước Ninh Bình

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Ninh Bình đã đụng độ nhau ở vòng 17 V.League 2025-2026. Đội bóng phố núi tưởng chừng đã có thể giành được 3 điểm trên sân Pleiku, song bị đối thủ lội ngược dòng sau màn tỏa sáng của Văn Thuận.

Sau liên tiếp 2 trận hòa và 1 trận thua, HAGL tiếp tục rơi vào nhóm cầm đèn đỏ khi chỉ hơn 2 đội đứng cuối bảng là SHB Đà Nẵng và PVF-Công an nhân dân vẻn vẹn 3 điểm. Nếu tiếp tục với phong độ thất vọng đó, đội bóng phố núi có thể bị các đối thủ trực tiếp đuổi kịp bất cứ lúc nào.

HAGL (trái) khởi đầu đầy hưng phấn trong cuộc đối đầu với Ninh Bình. Ảnh: Văn Ngọc

Trong tình thế đó, đội bóng của bầu Đức lại được chạm trán với Ninh Bình. Ninh Bình FC gần như buông bỏ đấu trường V.League 2025-2026 bởi đã bị đội dẫn đầu vượt xa với khoảng cách 16 điểm.

HAGL (phải) chơi tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu tiên. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, chiến thắng gần nhất mà các học trò của HLV Lê Quang Trãi giành được chính là trận thắng 2-1 ngay trên sân khách trước Ninh Bình. Rõ ràng, người hâm mộ có cơ sở để tin vào một chiến thắng cho đội chủ sân Pleiku trong cuộc đấu này.

Và các cầu thủ HAGL đã tận dụng khá tốt những lợi thế đến từ sự tự tin ấy ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Đội bóng phố núi đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu với những pha lên bóng khoáng đạt.

Ngay ở phút thứ 6, Hoàng Minh có pha xử lý khéo léo rồi dứt điểm ở cự ly 18 m đưa bóng dội xà ngang khung thành của Văn Lâm. Song người hâm mộ Gia Lai không phải chờ đợi quá lâu khi chỉ 6 phút sau, người gác đền của đội tuyển quốc gia đã phải vào lưới nhặt bóng.

Đình Lâm mở tỷ số cho HAGL ngay từ phút thứ 6. Ảnh: Văn Ngọc

Từ một pha tạt bóng bên cánh trái, Đình Lâm băng cắt đệm bóng chuẩn xác đánh bại Văn Lâm mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thắng đến như một sự đền đáp xứng đáng cho lựa chọn chơi tấn công đến từ đội chủ nhà.

Khi đã có 1 bàn làm lưng vốn, HAGL bắt đầu chơi chậm lại và điều tiết trận đấu theo ý đồ của mình. Họ chơi chậm chắc bên phần sân nhà để trông đợi vào các tình huống phản công. Cuối hiệp 1, một lần nữa cầu trường Pleiku được dịp ăn mừng khi cầu thủ đội nhà đưa bóng vào lưới của Văn Lâm. Đáng tiếc người kiến tạo là Marciel đã rơi vào thế việt vị.

Trong khi đó, Ninh Bình cũng có một vài tình huống uy hiếp Trung Kiên. Phút 40, người cũ của HAGL là Bảo Toàn có pha đánh đầu hiểm hóc. Tuy nhiên, phản xạ xuất thần của thủ thành người Gia Lai đã cứu cho họ một bàn thua trông thấy.

HAGL tưởng chừng đã giành được chiến thắng sau hiệp 1 thi đấu bùng nổ. Ảnh: Văn Ngọc

Bị dẫn bàn, HLV Vũ Tiến Thành đã tung vào sân những cá nhân mang tính đột biến trên mặt trận tấn công, trong đó có Văn Thuận.

Và chính tuyển thủ U23 Việt Nam đã có pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm ở phút 65 khiến Du Học phải ngáng chân. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính xác định Ninh Bình được hưởng quả phạt 11 m. Geovane là người dễ dàng dứt điểm đánh lừa Trung Kiên để ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Đến lúc này, HAGL buộc phải chơi tấn công bởi không muốn bỏ lỡ cơ hội giành 3 điểm trên sân nhà. Các mũi công như Minh Tâm, Conceicao đều được tung vào sân để tìm kiếm bàn thắng.

HAGL (trái) đã thất bại trong trận cầu đặc biệt trước Ninh Bình. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi tất cả sự thay đổi đó chưa mang lại khác biệt, Văn Thuận một lần nữa tỏa sáng trên cầu trường Pleiku. Phút 84, tiền vệ trẻ có pha cứa lòng chân trái hiểm hóc đánh bại Trung Kiên nâng tỷ số lên 2-1.

Khoảng thời gian ít ỏi cuối trận, HAGL dồn lực chơi tất tay với đội khách. Song họ hoàn toàn bất lực trước khung thành của Văn Lâm, để rồi phải nhận thất bại ngay trên sân nhà. Qua đó khiến cuộc chiến trụ hạng với đội bóng của bầu Đức càng trở nên gian nan.