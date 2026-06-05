Cầu thủ Việt kiều Ryan Ha sẽ chia tay Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết cầu thủ Việt kiều Ryan Ha sẽ chính thức chia tay đội bóng phố núi chỉ sau 1 mùa giải gắn bó.

Trước đó, tháng 7-2025, Ryan Ha đã đầu quân cho đội bóng chủ sân Pleiku với dạng chuyển nhượng tự do. Tại đây, cầu thủ sinh năm 1997 thường được bố trí đá tiền đạo dạt cánh.

Cầu thủ Việt kiều Ryan Ha (trái) sẽ chia tay HAGL sau khi mùa giải khép lại. Ảnh: Văn Ngọc

Ở giai đoạn đầu của mùa giải V.League 2025-2026, Ryan Ha thường xuyên có cơ hội ra sân. Anh đã ghi được 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của HAGL trước Thể Công Viettel ở vòng 10.

Tuy nhiên, từ giai đoạn 2, cầu thủ sinh ra tại Pháp đã bị thất sủng khi không được tạo điều kiện ra sân. Thậm chí trong nhiều trận đấu, anh không có tên trong danh sách thi đấu.

Ở vị trí tương tự, Ban huấn luyện HAGL đã ưu tiên sử dụng Gia Bảo hay Minh Tâm - những cầu thủ trẻ do Học viện LPBank HAGL đào tạo. Do đó, việc Ryan Ha chia tay đội bóng phố núi là điều đã được dự báo trước.

Ryan Ha có bố mẹ đều là người Việt Nam nhưng được sinh ra tại Pháp. Anh từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ tại Pháp trước khi về Việt Nam vào năm 2023. Anh từng khoác áo B.Bình Dương, Hà Nội FC và PVF CAND trước khi đến HAGL.