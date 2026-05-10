Hoàng Anh Gia Lai thất thủ trước đội xếp chót bảng xếp hạng ngay trên sân Pleiku

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có cơ hội lớn bứt phá trong cuộc đua trụ hạng khi chỉ gặp đội chót bảng PVF CAND trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 22 V.League 2025-2026 vào chiều 10-5. Tuy nhiên, đội chủ nhà phải nếm mùi thất bại.

Sau chiến thắng 1-0 ngay trên sân Vinh trước Sông Lam Nghệ An, cánh cửa trụ hạng đã rộng mở với HAGL. Trước vòng đấu này, họ đã tạo ra khoảng cách 8 điểm với vị trí cuối bảng của PVF CAND và 6 điểm với đội xếp thứ 13 là SHB Đà Nẵng.

Hoàng Anh Gia Lai tổn thất lực lượng nghiêm trọng trong trận cầu then chốt với PVF CAND. Ảnh: Văn Ngọc

Bởi vậy, 3 điểm trên sân nhà trước PVF CAND chắc chắn sẽ giúp đội bóng phố núi tiến gần hơn đến cột mốc trụ hạng.

Tuy nhiên, trong trận cầu mang tính chất then chốt này, đội bóng phố núi đã chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng bởi chấn thương và thẻ phạt. Đặc biệt ở hàng thủ, thủ thành Trung Kiên, trung vệ Đinh Quang Kiệt, trung vệ Jairo… đều không thể góp mặt.

Huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi buộc phải sử dụng nhiều tân binh lần đầu xuất phát ở đội hình chính như Phước Sang, Minh Lộc, Duy Tâm, Gia Bảo. Tiền vệ cánh Du Học được kéo về đá trung vệ nhằm khỏa lấp những thiếu hụt.

Thủ thành Phước Sang mắc sai lầm tai hại trong bàn thắng thứ 2 của đội khách. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, PVF CAND đã thi đấu với quyết tâm rất lớn. Họ chơi ép sân và tạo ra những cơ hội tấn công dồn dập về phía thủ thành Phước Sang.

Chỉ trong hơn 10 phút đầu trận, các chân sút của đội khách đã tung ra 4 tình huống nguy hiểm có thể ăn bàn mười mươi. Trong đó có cú sút đưa bóng dội cột dọc trong tiếc nuối.

Trước sức ép nghẹt thở của đội khách, hàng thủ chắp vá của HAGL rốt cuộc cũng không thể đứng vững. Phút 29, Mpande có pha tả xung hữu đột trong vòng cấm trước khi chuyền ngang cho Mahmoud đánh đầu ở cự ly gần vào khung thành trống mở tỷ số 1-0.

Bị ép sân, thủ thành trẻ Phước Sang trong ngày đầu được bắt chính ở V.League đã bộc lộ sai lầm. Phút 42, anh bắt bóng lập bập tạo điều kiện cho Lý Đức dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho đoàn quân của HLV Trần Tiến Đại.

Concaicao (phải) rút ngắn cách biệt 1-2 cho HAGL trước khi hiệp 1 khép lại. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL chỉ kịp vớt lại niềm tin cho người hâm mộ khi ở những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1 khi Conceicao có tình huống dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, HAGL đã rất khó khăn trong việc đi tìm bàn gỡ trong hiệp 2. HLV Trần Tiến Đại yêu cầu các học trò chơi chậm nhằm giữ nhịp trận đấu. Họ không tập trung nhiều nhân sự cho mặt trận tấn công để ưu tiên khâu phòng ngự.

Dẫu vậy, để phá lối chơi của đối thủ, PVF CAND cũng không ngại ngần đẩy cao pressing ngay bên phần sân của HAGL. Chính sự vây ráp quyết liệt của đội khách khiến những pha lên bóng của đội chủ sân Pleiku gần như vụn vỡ. Họ không thể tiếp cận được khung thành của Phí Minh Long và Conceicao gần như bị cô lập.

HAGL (phải) bất lực trước hàng thủ PVF CAND trong hiệp 2. Ảnh: Văn Ngọc

Thậm chí, HLV Lê Quang Trãi đã phải thay Phước Sang bằng Vũ Khang khi thủ thành này có dấu hiệu bị tâm lý. Hoàng Minh cùng Thanh Nhân cũng được cho vào sân nhằm thay đổi phương án tiếp cận khung thành đối phương.

HAGL quyết tâm dồn ép đối thủ trong những phút cuối trận, nhưng họ tỏ ra bất lực trước hàng thủ được bố trí chặt chẽ của đội khách. Không thể tạo ra sự khác biệt, HAGL đành chấp nhận trắng tay với tỷ số 1-2 trong trận cầu có phần bạc nhược của các cầu thủ phố núi.